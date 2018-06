Los fallecimientos por accidente de tráfico en España despuntan en los últimos dos años

Los últimos datos vertidos por la Dirección General de Tráfico pones de manifiesto una realidad que no es nada esperanzadora: los fallecimientos en accidentes de tráfico en nuestro país han aumentado en los últimos dos años. Así, la cifra de fallecimientos en accidentes viales en España es ciertamente alarmante: 37 muertes por cada millón de habitantes, más de 100.000 accidentes viales en vías urbanas con víctimas, y más de 36.000 accidentes de tráfico con víctimas en vías interurbanas. No obstante, no todos son malas noticias: la Unión Europea, como cada año, ha publicado su ranking sobre muertes en accidentes de tráfico, colocando a España como el cuarto país con menos fallecimientos en accidentes viales de la Unión Europea, por delante de países como Malta o Dinamarca, que han experimentado una bajada significativa en dicho ranking.

Sin embargo, aunque es sin duda una buena noticia, la Dirección General de Tráfico, a la luz de los últimos datos recogidos en nuestro país, seguirá tomando las medidas necesarias para acabar con esta lacra.

En cualquier caso, y a pesar de que las muertes en accidentes viales son de gran importancia, no es menos cierto que cualquier accidente de tráfico pone a la víctima en una tesitura ciertamente difícil, ya que un accidente vial puede derivar en problemas físicos y psíquicos que, muchas veces, tienen difícil solución e incluso pueden llegar a ser crónicas. No sólo eso: lo normal es que los gastos derivados del accidente -que son muchos y muy variados, yendo desde los gastos derivados de la asistencia médica hasta los gastos derivados de la reparación de los vehículos accidentados- hayan de ser pagados por la aseguradora, si bien es cierto que estas empresas suelen ser reticentes al pago de estos gastos. No cabe duda de que, ante la negativa o la reticencia de las aseguradoras a hacerse cargo de estos gastos, lo mejor es contar con un buen abogado para accidente de tráfico experto en este tipo de asuntos, tal es el caso de FM Abogados, despacho de abogados con amplia experiencia en este terreno.



LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE LOS GASTOS DERIVADOS DEL ACCIDENTE VIAL

La Ley del Seguro Obligatorio de los Vehículos a Motor ha sido recientemente modificada, incluyendo en su redacción una serie de baremos, en virtud de los cuales se valorarán los daños derivados de los accidentes viales. Además, la nueva redacción ha introducido una novedad importante: con la anterior regulación, los médicos forenses eran los competentes para valorar los daños de los accidentes de tráfico, si bien hoy en día, con la nueva redacción de la Ley, las aseguradoras han contratado a sus propios peritos, quienes valorarán los daños. Es debido a la nueva redacción de la Ley por la que, cuando tengamos un accidente vial y queramos reclamar el pago de los daños a la aseguradora, es necesario que acudamos a un buen abogado con peritos propios y dispuesto a ir a juicio para conseguir los intereses del cliente.