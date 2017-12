Fiesta sin salir de casa

La tradición dice que Nochevieja es momento para exhibir las mejores galas, pero ¿se puede pasar de buena manera sin quitarse la bata? No en todos los bares te dejan escoger la banda sonora. Ni quizá tampoco haya en ellos entretenimiento para niños que hayan decidido no dormir hasta la siguiente posible remesa de regalos, es decir, hasta seis días después.

Debajo repasamos algunas formas posibles de pasar la Nochevieja en casa sin volverse loco. Un poco de zapeo, alguna película adecuada para estas fechas, discos navideños que no se atragantan… Una Nochevieja llevadera en casa es casi posible.



Programación TV

2018 televisado

Pocas sorpresas habrá en la programación diseñada por las principales cadenas para el tránsito del viejo al nuevo año. Nos darán las uvas algunos rostros habituales y/o populares de cada marca: el plantel de Sálvame en Telecinco y Cuatro, Alberto Chicote y Cristina Pedroche en Antena 3, Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta… Antes de las uvas no faltarán programas de sketches de José Mota (Bienvenido, Mister Wan-da en La 1) y Homo zapping (Neox), pero también algo más espontáneo: Andreu Buenafuente y Berto Romero ejercitando músculo improvisatorio en Late motiv (0).

Después de las uvas se podrá escoger entre galas musicales para abrir el año con superventas habituales, como la ofrecida por La 1 (¡Feliz 2018!), o algo seguramente con más sorpresas como el esperado atracón de archivo musical de Cachitos de hierro y cromo (La 2): tres horas de canciones para una emisión convertida ya, con toda la lógica, en adorado ritual anual. También recomendable es el especial 25º aniversario de Later… with Jools Holland que emitirá Movistar Xtra desde las 22.55 y hasta la 01.00, con Foo Fighters, Paul Weller y Van Morrison, entre otros.

Música

El ritmo de la noche (vieja)

Rebuscando un poco en Spotify, incluso se puede localizar alguna playlist de Cachitos con material de sus especiales de Nochevieja. No son las únicas listas de canciones apropiadas para fin de año que uno puede localizar en la plataforma. Desde el propio Spotify proponen New Year’s eve party bangers (traducible como "hitazos de fiesta para Nochevieja"), con temas de ayer y hoy, del September de Earth Wind & Fire al remix de Despacito con Justin Bieber. New Years Eve Party, cocinada por Digster Playlists, reúne algunos de los mayores hits pop, rap y pop-rap del año que dejamos atrás. Y como mínimo 65 followers confiarán en Nochevieja 2017/18 de Sofía Castro Madruga, en la que se recuerda la buena salud de la música urbana hecha en español.

Series y películas

Buceando en otros canales

Fin del año, fin del mundo es el encantador título de la maratón de cine apocalíptico que ha preparado AMC para terminar el 2017, a la que seguirá, entrado el nuevo año, un maratón de la última temporada de Fear the walking dead. Por su parte, XTRM emitirá el domingo, día 31, las tres temporadas completas de Abierto hasta el amanecer, la serie basada en el clásico vampírico de los 90 escrito por Quentin Tarantino y dirigido por Robert Rodriguez. Gracias a SundanceTV se podrá entrar en el nuevo año al ritmo french touch de Eden: Lost in music, la celebrada película de Mia Hansen-Løve. Un toque de clase.

Cine navideño

Cine en ‘streaming’

Gracias a las nuevas plataformas podemos elegir entre un montón de películas en lugar de, simplemente, esperar a que algún canal las programe. Ya en este diario recomendamos hace poco una selección de diez películas navideñas fuera de la norma. Pero esa lista podría engordarse con un montón de títulos, como Krampus (Netflix) para los más incondicionales del terror y Un príncipe de Navidad (también en Netflix) para quienes gusten de reír con una comedia involuntaria: ese romance genera más carcajadas que lagrimones.

A los niños que se resistan a ir a la cama se les puede poner animación navideña de calidad. Es el caso de Pesadilla antes de Navidad y Arthur Christmas: operación regalo, salidas de las imaginaciones de Tim Burton y la maravillosa gente de la productora Aardman, respectivamente. Sobre todo, eviten supuesto cine familiar como Jack Frost, una película capaz de provocar serias pesadillas.

Canciones

Villancicos alternativos

Y aunque estemos en Nochevieja y no en Nochebuena, habrá quien quiera mantener en su banda sonora el tono navideño. Este año, los excelentes She & Him (el dúo formado por la actriz-cantante Zooey Deschanel y el músico de culto M. Ward) se han saltado su propia tradición: no tienen disco navideño para ofrecernos. Pero otros grupos notables se han lanzado a probar en este subgénero, como los clásicos del power-pop Cheap Trick, con Christmas Christmas, en el que ofrecen algunos originales y versionan clásicos festivos de los Kinks y Slade.

También The Minus 5, el colectivo rock presidido por Scott McCaughey de Young Fresh Fellows, se han lanzado a hacer su primer disco navideño. Como es de esperar, no es una previsible colección de villancicos, sino un disco tirando a melancólico en el que cabe incluso una canción titulada Cuando Navidad duele de esta manera. El momento más animado llega con See you in December, travesura rock’n’roll con la participación de Chuck Prophet y M. Ward.

Otros rockeros que han querido aportar su visión de la música de estas fiestas son Butch Walker, la plana mayor del sello Bloodshot (en el recopilatorio '13 days of Xmas') y Tav Falco, acompañado por el bajista Mike Watt de Minutemen en A Tav Falco christmas. Son opciones de nueva música navideña que no produce urticaria ni empalaga como el polvorón.

Y al oyente retro se recomienda echar un vistazo a The Christmas records, cofre con réplicas en vinilo de los flexis que los Beatles enviaron a los miembros de su club de fans por Navidad.