Forocoches se defiende tras la publicación de datos personales de la víctima de 'la Manada'

Tras conocerse la sentencia del juicio a 'la Manada', las redes se inundaron de mensajes de apoyo a la víctima y de indignación por el veredicto. No ocurría así de rotundamente en dos de los foros más frandes de España: Forocoches y Burbuja.info, donde se publicaron durante unas horas supuestos datos personales de la víctima. La respuesta de estos foros ha sido muy criticada. Incluso la Unidad de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional está analizando si esto pudiera ser constitutivo de delito. Este viernes Forocoches ha roto su silencio y ha anunciado que ha cancelado 200 cuentas.

La medida se produce después de numerosos tuits que han pedido a marcas y empresas que dejaran de anunciarse en Forocoches, que cuenta con unos 700.000 usuarios registrados (Burbuja Info ronda los 100.000 ). También, tras las numerosas peticiones en Change.org para cerrar este foro.

En el comunicado, desde Forocoches aseguran que "un reducido número de usuarios de Fotocoches y otros foros de internet" se limitó a filtrar diversos datos de la víctima del caso de 'la Manada' que previamente habían difundido

varios medios nacionales. "No obstante, debemos subrayar que durante toda la semana se ha dado total prioridad y se ha actuado lo más eficientemente posible, retirando cualquier contenido detectado o notificado y bloqueando las cuentas de alrededor de 200 usuarios", añaden, y apuntan que "no es lógico ni realista valorar a toda una comunidad por lo que puedan realizar algunas personas que no representan el espíritu ni la realidad" del foro.