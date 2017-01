Fuego y hielo en el Titanic

¿Fue realmente un iceberg lo que hundió el Titanic? El traumático y fantasmal recuerdo del más famoso transatlántico sigue vivo. Un nuevo documental del periodista Senan Molony sugiere que unas fotos olvidadas en un álbum durante más de un siglo y reveladas ahora, probarían que el navío sufrió un incendio a bordo antes de iniciar su catastrófico viaje inaugural. El barco partió del puerto inglés de Southampton, rumbo a Nueva York, ya dañado. Los desperfectos jugaron un papel decisivo en el accidente, según sostiene el documental.

El Titanic era el barco más grande del mundo en 1912, cuando fue botado, y estaba considerado como insumergible. En su primera travesía, que había despertado una enorme expectación mundial, la nave se hundió al chocar contra un iceberg en el Atlántico norte. Alrededor de 1.500 personas perecieron y 700 lograron salvar la vida. El incendio dentro de uno de los depósitos de carbón está muy bien documentado, pero a juicio de Molony, su importancia fue subestimada al analizar las causas.

En el documental Titanic: The New Evidence (Titanic: la nueva prueba), emitido por Channel 4 del Reino Unido en Año Nuevo, Molony revela unas imágenes tomadas a principios de abril de 1912, poco antes de que el Titanic zarpara en su viaje transoceánico. Las fotos muestran una marca en el estribor del barco de la compañía White Star, cerca del lugar del incendio y del punto de colisión. «La anomalía se aprecia exactamente en el lugar en donde golpeó el iceberg», dijo Molony a la CNN.

Molony sugiere que el fuego intenso en uno de los depósitos de carbón, que tenían tres pisos de alto, alcanzó temperaturas de cerca de 1.000 grados, deformó el acero del casco y lo dejó quebradizo. Esto llevó el buque a «un hundimiento acelerado: el Titanic no se podía mantener a flote el tiempo suficiente para que hubiera un rescate efectivo», señaló.

Las fotos en las que Molony basa su teoría fueron tomadas en el astillero de Harland y Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, por John Westbeech Kempster en los primeros dos días de abril de 1912, solo una semana antes de que el navío partiera hacia Nueva York.

No todos los expertos y aficionados están de acuerdo con las conclusiones del documental. David Hill, exsecretario de la Sociedad Británica del Titanic, ha declarado a The Times: «Ciertamente hubo un incendio. ¿Que fuera algo determinante? Mi opinión personal es que no influyó en el hundimiento».

En un comunicado a la CNN, la funcionaria de convenciones de la Sociedad Británica del Titanic, Nikki Allen, reconoció que el documental «ha encendido el debate en todo el mundo. El programa y sus contenidos son bienvenidos».

Fallo de construcción

Existe una teoría científica sobre lo ocurrido, que se abrió paso después de que en 1985 se descubrieran los restos del Titanic. El análisis de la nave reveló –al contrario de lo que se creía– que el iceberg con el que chocó no provocó una fisura de 90 metros de largo en el casco. El choque, en cambio, hizo saltar los remaches que fijaban las placas de acero en el casco y fue así como se abrió una vía letal de agua.

Se descubrió que, por escasez de material de los proveedores, los remaches utilizados para fijar las placas de acero en el casco de proa no fueron de acero sino de hierro y tenían mucha menor resistencia. Ese fallo de construcción explicaría que, con el choque, muchas de las placas saltaran y el barco se hundiera muy rápidamente.