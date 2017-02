La Guardia Civil detecta sobornos de cuatro constructoras del AVE a altos cargos de Adif

Lujosos viajes al extranjero, a países como Estados Unidos oCanada, regalos "especiales" en Navidad, coches de gama alta, reformas en domicilios de familiares por valor de casi 22.000 euros y el pago de gastos de gasolina por importe de casi 5.000 euros al año e, incluso, multas de tráfico. Estos son algunos de los presentes o "dádivas" que han recibido directivos y técnicos de la empresa pública Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)por parte de cuatro constructoras adjudicatarias, sobre todoCorsan-Corviam, de obras públicas, entre otras las del AVE en Barcelona. También colaboraban dos consultorías de ingeniería. Así lo expresa un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y en el que los agentes han analizado los soportes informáticos y los teléfonos intervenidos en los registrospracticados en mayo del 2014.

El dictamen está en manos de la jueza de Barcelona Silvia López Mejías, que investiga la presunta malversación de fondos públicos y cohecho en la construcción de la plataforma del AVE del tramo Sagrera-Nudo de la Trinitat. El informe hace mención también a irregularidades en otros trayectos del AVE, como el sector de Sant Andreu (cuyas pesquisas lleva otro juzgado), la conexión del túnel de Sants-La Sagrera, en el que se aprobó un proyecto complementario por un porcentaje superior al permitido en la ley, unas obras en la estación de Lleida y en la linea a su paso por Girona, entre otros proyectos en España.

SOBREPRECIOS

La Guardia Civil sostiene que la malversación de fondos en la que podrían haber incurrido los altos cargos de Adif y los directivos de empresas adjudicatarias, en especial Corsan, generaron “un sobreprecio”. El presunto fraude se llevó a cabo mediante “la inclusión de mediciones falsas incrementadas" en las certificaciones de obra y, “muy especialmente”, en la liquidación final. Se han encontrado documentos en los que se concretan las supuestas manipulaciones.

Uno de esos documentos detalla: “Hay que señalar que aunque se prepara esta certificación final con estas reclamaciones, no se muestra conformidad, pues no es real”. Otro destaca: “Es necesario que se aumente el importe” de los gastos por un movimiento de tierras. Incluso se ha detectado que se añadían, tras el pacto con directivos de Adif, facturas que no estaban vinculadas con la obra, como son pagos de alojamiento de hoteles o regalos a funcionarios.

LOS VIAJES

Estas maniobras no eran gratis. La Guardia Civil subraya los viajes pagados por cuatro constructoras a los que eran directivos de Adif, como Jaime García-Germán, que ocupó el cargo de gerente de infraestructuras. Los agentes han hallado pruebas de que las sociedades Corsan-Corviam, Copasa, Sacyr y Accionaprogramaron y pagaron entre el 2006 y el 2010 una serie de viajes de ocio, denominados entre los asistentes 'tsunami', a diversos lugares, como Andorra, St. Moritz (Suiza), París (Francia), Aspen (Estados Unidos), Whistler (Canadá), Verbier (Suiza) y St. Anton (Austria). La mayoría a estaciones de esquí. Una vez finalizados los viajes, se confeccionaba una tabla con los gastos que había cubierto cada empresa y se repartían de forma proporcional. El coste de todos los viajes: 152.590 euros.

La constructora Corsan, según el informe, también se ha hecho cargo de billetes de avión de directivos de Adif, como a Antalya (Turquía), París, Bucarest o Viena, así como del pago de apartamentos en Formentera. Los agentes han hallado fotos. Corsan, además, hizo suculentos regalos a cuatro altos cargos de Adif, que ascendieron a más de 2.000 euros, así como obsequios en Navidad. Solo en un año el gasto de los lotes para seis ejecutivos del ente ferroviario fue de 4.092 euros. La constructora también se hizo cargo de los gastos del viaje de un directivo de Adif y un acompañante a un partido de fútbol en Niza.

La Guardia Civil apunta que Rafael Rodríguez Gutiérrez, que fue director del AVE de la Zona Nordeste, y Jaime García German, exgerente de Infraestructura de Adif, recibieron, “en provecho propio”, dos vehículos Jepp Cherokee. Fueron pagados por firmas de ingeniería. Incluso, pagaron infracciones de tráfico y gasolina por 5.000 euros en un año. Corsan, además, detalla el informe oficial, pagó la reforma por valor de 21.728 euros del domicilio de la hija de un alto cargo de Adif, con quien trataban dos obras del AVE fuera de Cataluña.