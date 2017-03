'Hazme reír', respuesta de 'El intermedio' al autobús tránsfobo de Hazte oír

El polémico autobús de Hazte oír ha sido ampliamente criticado en las redes sociales que, como siempre en estos casos, enseguida tuvo lista su particular visión -en forma de 'memes'- del asunto.

Y el programa de 'El intermedio', con su particular visión irónica de las noticias, no ha querido ser menos, y ha puesto en marcha un autobús, que circula desde este viernes por las calles de Madrid, para contrarrestar al de la organización ultraconservadora. “Un pene es un pene, una vulva es una vulva y sacar este autobús fue una cagada. Pero no os preocupéis, ‘El Intermedio’ va a responder como se merece a la asociación ultracatólica Hazte Oír y va a sacar a la calle su propio autobús reinvindicativo con esta petición: La identidad de género no se elige, que no la elijan por ti“, asegura el vídeo de promoción del espacio.

El autobús del programa que presenta el Gran Wyoming ha tenido una buena acogida, según anuncia en las redes sociales el propio programa.

Con gritos de "¡'Hazte oír', háztelo mirar!" e "Ito, ito, ito, ¡mi niña tiene pito!" ha sido recibido por un grupo de activistas LGTBI en el , su primera parada, sobre las 10.30 horas.

El vocal de delitos de Odio de Arcópoli, Rubén López, ha calificado en La Sexta de "fabulosa" la idea de sacar a la calle un autobús "basado en el respeto, la igualdad y la libertad", que son los valores que, según ha asegurado, ellos defienden. "Valores para todos sin invisibilizar a nadie, lo contrario que hacen estos grupúsculos ultraconservadores como Hazte oír", ha apostillado.

EL MENSAJE

El vehículo, pintado con el color verde emblemático de La Sexta y del propio programa, lleva impreso las frases: "Esto es un pene. Esto es una vulva. Y esto ¿qué es? La identidad de género no se elige. Que no la elijan otros por ti", acompañado de imágenes de los aparatos reproductores femenino y masculino, junto a otra de El Gran Wyoming, cuya foto está justo debajo de "Y esto, ¿qué es?", fiel al caracter irónico del programa. Pero también pone el punto de cordura y seriedad con el mensaje final: "Que no elijan tu identidad de género otros por ti".