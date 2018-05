Un hombre llora al ser absuelto de un asesinato que no cometió tras 27 años

John Bunn tenía solo 14 años cuando fue declarado culpable de asesinato en agosto de 1991 con pruebas falsas. Ahora, con 41 años, ha sido absuelto en Nueva York del homicidio del agente de prisiones Rolando Neischer, y no ha podido evitar las lágrimas al escuchar la sentencia. "Este caso fue juzgado... se eligió un jurado, se dieron testimonios y se concluyó todo en un solo día", ha dicho la jueza que le ha exonerado. "Tenías 14 años en ese momento. Esto nunca debería haber sucedido", ha añadido, según The New York Post.

Bunn y su amigo Rosean Hargrave, que entonces tenía 16 años, fueron identificados falsamente por un detective en varias fotografías del tiroteo en el que murió el agente, y del que solo hubo un testigo presencial, Robert Crosson.

En el 2009 fue puesto en libertad condicional tras haber pasado 17 años en prisión. Hace dos años, cnsiguió en una nueva audiencia el derecho a un nuevo juicio, en el que se demostraron las acciones irregulares del detective. "Han pasado 27 años, he estado luchando por mi vida y por mi inocencia", ha declarado Bunn emocionado.