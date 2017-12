Un hombre mata a su pareja en presencia de sus tres hijos

La violencia machista no descansa. Un hombre de 40 años mató ayer con un arma blanca a su pareja, de 37, en un domicilio de Azuqueca de Henares (Guadalajara) en presencia de tres menores, un niño y una niña de 9 y 12 años, fruto de una anterior relación, y el tercero, de apenas 14 meses, de la actual pareja y presunto asesino. Después de que el mayor de los hijos diese la alerta, poco antes de las ocho de la mañana, agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la vivienda, donde hallaron a la mujer muerta, con heridas de arma blanca en el cuello, y al presunto agresor, de 40 años, con heridas en el cuello y el tórax después de que intentase suicidarse. Fue trasladado al hospital de Guadalajara, donde permanecerá vigilado hasta que pase a disposición judicial.

Según fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha, no había denuncia previa por malos tratos. Sin embargo, el presunto autor del crimen sí había sido denunciado en el año 2007 en Madrid por malos tratos por parte de una pareja anterior. No obstante, la denuncia quedó finalmente archivada porque la mujer no llegó a declarar.

La víctima de ayer, que se llamaba Arantxa y era vecina de Azuqueca, llevaba viviendo cerca de 14 años en el mismo domicilio, que ya ocupaba con su ex, el padre de sus dos hijos mayores, del que estaba divorciada.

Rocío, una vecina de la fallecida, declaró a Efe que «tenía bastante trato» con la víctima y siempre que podían se ayudaban. Agregó que su hijo y el de Arantxa son amigos. La vecina calificó a la víctima de una «buena persona», mientras que el presunto asesino era «una persona violenta que en una riña por una cuestión de los niños ya cogió del cuello a un vecino». Otros vecinos señalaron que nunca habían visto situaciones que les hicieran prever un desenlace fatal, como el de ayer, como el de ayer, aunque a veces sí habían oído «algunos gritos por discusiones domésticas».

Si se reconoce oficialmente la muerte de la mujer como un crimen de violencia machista y también otras cuatro muertes que están siendo investigadas (el suceso ocurrido el pasado día 23 en Benicasim en el que murieron dos jóvenes al chocar el vehículo en el que viajaban contra una gasolinera y los que tuvieron lugar en Redondela, La Llagosta y Mogán) habrían sido 52 las mujeres muertas este año a manos de sus parejas o exparejas, superando la cifra de víctimas registrada durante todo el 2016 que fueron 44 y la cifra oficial reconocida hasta ayer (47). Además, 27 niños han quedado huérfanos a causa de los asesinatos de sus madres, incluidos los tres menores que ayer han presenciado la muerte de su progenitora.