Israel propondrá cuatro sedes para Eurovisión

Tras semanas de tira y afloja, pare Gobierno de Israel finalmente ha seguido las recomendaciones de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) y propondrá elegir como sede del Festival de Eurovisión del 2019 entre cuatro ciudades. Según informa la web Eurovision-Spain.com, que a su vez cita a periódicos locales, las cuatro sedes posibles son la controvertida Jerusalén, Tel Aviv, Haifa y Eilat. La cadena pública KAN y la UER presentarán estas candidaturas oficiales durante la semana del 18 de junio para su designación definitiva.

El Gobierno israelí ha tomado esta decisión de ofrecer otras opciones a la criticada de Jerusalén tras una reunión entre el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de finanzas Moshe Kahlon, el de comunicaciones Ayoob Kara y el fiscal general, Avichai Mandelblit.

Conflictividad política

El pasado viernes, 8 de junio, la ministra de Cultura y Deportes, Miri Regev, insistió en que certamen debía tener lugar en la capital israelí y, si no, habría de celebrarse fuera de Israel. Los países miembros de la UER, preocupados por la conflictividad política de la ciudad israelí, plantearon trasladar la sede del certamen a otro país, si el Gobierno no proponía las candidaturas de otras ciudades, que cumplieran todos los requisitos de seguridad exigidos. Además, muchos países no reconocen oficialmente a Jerusalén como capital de Israel.

La UER y la cadena pública estatal israelí deberán llegar a un acuerdo definitivo entre julio y agosto. El organismo europeo teme que se vuelvan a producir enfrentamientos, como los sucedidos tras la inauguración de la embajada estadounidense en Jerusalén, cuando el Ejército de Israel mató a 55 palestinos e hirió a más de 2.700. Por ello, Eurovisión 2019 contará con un dispositivo de seguridad superior a los desplegados en la edición en Moscú, en el 2009, y en Bakú, en el 2012, afirma Eurovision-Spain.com.