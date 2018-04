Jessica Chastain, contra la sentencia de 'La Manada': Es violación"

La sentencia de nueve años de prisión por un delito continuado de abuso sexual a los cinco hombres de 'La Manada' ha provocado reacciones incluso en Hollywood donde la actriz y activista Jessica Chastain ha expresado su oposición a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Cinco desconocidos le dijeron a una joven intoxicada que la acompañarían a su coche. En cambio, la llevaron a otro lugar en el que la grabaron mientras la violaban en grupo. Quedarse quieta con los ojos cerrados no equivale a consentimiento. Esto no es abuso sexual. Es violación", ha escrito la actriz.

5 strangers told an intoxicated teenager that they would walk her to her car. Instead they took her to another location where they filmed gang raping her. Being motionless with her eyes closed doesn't equate consent. That isn't sexual abuse. It's rape. https://t.co/rHmcsZHSH3 — Jessica Chastain (@jes_chastain) 26 de abril de 2018

Chastain ha manifestado su preocupación por la discriminación que sufren las mujeres en distintos ámbitos. La actriz también es consejera de la organización Do It Together, que produce películas y programas que denuncian la desigualdad de la mujer y promueven su empoderamiento. Posteriormente, en otro tuit, la protagonista de 'Interestelar' ha criticado la interpretación de la legislación española: "Según la ley española, el delito menor de abuso sexual difiere de la violación en que no implica violencia o intimidación. ¿Sin intimidación? Cinco extraños atrayendo a una mujer intoxicada a un lugar desconocido es increíblemente aterrador e intimidante. ¿Cuántas mujeres mueren cada año?”.