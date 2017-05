Lección de sabiduría

El que no fue ayer a los toros en Madrid, se lo perdió. También los que protestaron al no captar, haciendo gala de su intransigencia, la lección que en el albero madrileño dictó Antonio Ferrera, que paseó la oreja del quinto, al que toreó con un regusto y una suavidad al alcance de muy pocos. No era ese toro de triunfo, porque no humillaba, aunque se movía. El secreto fue apostar por él, por torearlo siempre a favor, por llevarlo siempre hacia delante con temple exquisito, aunque fuera a media altura porque el animal no permitía otra cosa. El extremeño ofreció una gran dimensión y con él se cumple esa verdad de que el toreo es un acto del espíritu. Lo demás de la corrida tuvo muy poco relieve, salvo un sexto con el que Manuel Escribano no pudo rematar su tarde.

Traslúcido se llamaba el quinto. Estaba hecho cuesta y embistió con la cara por las nubes en el recibo capotero de Antonio Ferrera. Se dejó en el caballo pero salía suelto. Toro manso y aparentemente deslucido, Ferrera puso todo de su parte en banderillas.

Comienzo de faena con regusto y torería, andándole hacia los medios, con tres por arriba, suaves, la trinchera, el de la firma, el natural y el de pecho. Sin molestar al animal, a media altura, con mimo, con suavidad, en función del toro. Al natural, a más, serie de mucho calor en los tendidos, que se daban cuenta de la inteligencia torera de Ferrera. Naturales de frente a un toro con el defecto grande de no humillar, al que estaba tapando cuando le hacía embestir. Tanda con la derecha, de suavidad extrema, y otra con la zurda, de pie la plaza, que había comprendido el esfuerzo de un toreo en sazón. Pases del despreció y ayudados por alto finales. Una faena completa a un toro que en otras manos hubiera pasado sin pena ni gloria. Estocada y oreja importante.

Alto de agujas el segundo, primero de Antonio Ferrera. Toro que metió bien la cara en las verónicas de recibo, expresivas y acompasadas. Peor en el quite de Escribano, sus hechuras no le dejaban humillar. Ferrera respondió a la gentileza anterior de Padilla, y ofreció banderillas a sus compañeros de terna. De mucha exposición, por los adentros, el par de Ferrera.

Bello inicio de faena, llevando al animal hacia delante, primero a media altura, para bajarle la mano en la trincherilla, el pase de la firma y el de pecho. En redondo, lo llevaba despacito, componiendo la figura. Toro que tomaba bien la muleta pero salía con la cara alta. Asentado el torero, después al natural, toreaba con limpieza, al final de uno en uno. Había estado muy por encima de un animal sin clase y sin ritmo. Estocada.

SERIEDAD / Bonito el primero de Juan José Padilla. Agradable por delante dentro de su seriedad, bajo y largo de cuello. Metió bien la cara en el capote. Blando al salir del caballo, Padilla cedió los palos a sus compañeros de cartel. Al cuarteo Escribano y Ferrera, y de dentro a afuera el jerezano. Toro con buen tranco, un punto justito de fuerzas.

Soso en la muleta el burel, le costaba un mundo ir hacia delante, y de nula transmisión. Abrevió Padilla. Estocada.

Acucharado de cuerna el cuarto. Alto de agujas, Padilla en Padilla con cuatro largas cambiadas de rodillas saliéndose a los medios. Apretó en el caballo pero salió suelto, y soso y sin humillar en el quite de Ferrera. Tercio aplaudido de banderillas, mejor el segundo par de poder a poder con los terrenos cambiados.

Brindis de Padilla al público e inicio de faena de rodillas. Pases por alto y pronto en redondo. Toro deslucido, no humillaba y sin disimulo se rajó. Estocada y descabello.

Ofensivo el tercero. Trotón de salida, mal augurio, e indefinido en el capote de Manuel Escribano, a veces humillaba y a veces salía con la cara alta. Manso en el caballo. Tercio también compartido, reservón el toro pero con buen tranco cuando se arrancaba.

Ayudados por alto de inicio. En redondo en los medios con la diestra. Serie corta de mano baja, aparentemente respondía el animal pero le tenía que perder pasos, lo que deslucía. Al natural y después con la diestra, de uno en uno, tardeaba el de Las Ramblas, sin transmisión. Estocada. A porta gayola se fue Escribano a recibir al sexto. Toro reunido y que humilló más que sus hermanos en el capote pero con tendencia a querese ir. De cansina embestida en el quite. Se dejó en el caballo y el sevillano lo puso todo en el segundo tercio, con un tercer par al quiebro citando sentado en el estribo.

Comienzo de faena con dos pases cambiados por la espalda de mucho ajuste. Diestra en los medios, el toro rompió a embestir por abajo, primera serie lograda. Segunda, se comienza a aburrir el animal, que se quedaba más corto. Tercera, toro a menos, con tendencia a quedaba corto. Toro noble, de buena condición, al que faltó transmisión y con el que se sintió a gusto el diestro. Sonó un aviso antes de entrar a matar, metisaca con la espada muy baja y se echó el animal.