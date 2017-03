Lego lanza su edición de 'Figuras ocultas'

La marca danesa de juguetes ha decidido homenajear a cinco mujeres de la NASA, creando para ellas sus réplicas en plástico. Como si de la película 'Figuras ocultas' se tratara, aunque el fabricante se centra en cinco féminas y no incluye a ninguna de lastres protagonistas del filme de Theodore Melfi, a las que se conocía como 'las computadoras humanas': la ingeniera Mary Jackson y las matemáticas Katherine Johnson y Dorothy Vaughan.

Las réplicas de plástico de estas heroínas son la informáticaMargaret Hamilton -que desarrolló el 'software' de vuelo a bordo para las misiones Apolo a la Luna-, la matemática y científica espacialKatherine Johnson -que calculó y verificó las trayectorias de los programas Mercury y Apolo, incluida la misión Apolo 11, que hizo que por primera vez el hombre aterrizara en la Luna-, la astronauta y física Sally Ride -primera mujer estadounidense en viajar al espacio en 1983-, la astrónoma Nancy Grace Roman -una de las primeras mujeres es ocupar puestos ejecutivos en la NASA- y la astronauta y médico Mae Jemison -primera mujer afroamericana en viajar al espacio en 1992-.

El propio fabricante danés ha sido el encargado de anunciar este martes que se había aprobado la serie de réplicas de las mujeres de la NASA, a través de una cuenta de Twitter creada para difundir las creaciones de esta nueva línea:

Everything is AWESOME! @LegoNASAWomen has been approved by #LEGO and will soon be available in stores!!! https://t.co/jCqq6ce9FM pic.twitter.com/Yj2ZOOiS1h