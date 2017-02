Lista completa de las nominaciones a los Oscar 2017

La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado este martes por 'streaming' los nominados a los premios Oscar del 2017. El musical 'La ciudad de las estrellas. La La Land', de Damien Chazelle, ha arrasado con 14 nominaciones. 'La llegada', de Denis Villeneuve, 'Moonlight', de Barry Jenkins, y 'Manchester frente al mar', de Kenneth Lonergan, serán sus principales rivales. Esta es la lista completa de nominados para la edición número 89 de los premios de la Academia, cuya gala se celebrará el 26 de febrero.

La Academia de Cine de Hollywood ha anunciado este martes por 'streaming' los nominados a los premios Oscar del 2017. El musical 'La ciudad de las estrellas. La La Land', de Damien Chazelle, ha arrasado con 14 nominaciones. 'La llegada', de Denis Villeneuve, 'Moonlight', de Barry Jenkins, y 'Manchester frente al mar', de Kenneth Lonergan, serán sus principales rivales. Esta es lalista completa de nominados para la edición número 89 de los premios de la Academia, cuya gala se celebrará el 26 de febrero.

MEJOR PELÍCULA

-'La La Land'

-'Moonlight'

-'Manchester frente al mar'

-'La llegada'

-'Fences'

-'Figuras ocultas'

-'Lion'

-'Comanchería'

-'Hasta el último hombre'



-Damien Chazelle ('La La Land')

-Barry Jenkins ('Moonlight')

-Kenneth Lonergan ('Manchester frente al mar')

-Denis Villeneueve ('La llegada')

-Mel Gibson ('Hasta el último hombre')



-Emma Stone ('La La Land')

-Natalie Portman ('Jackie')

-Isabelle Huppert ('Elle')

-Ruth Negga ('Loving')

-Meryl Streep ('Florence Foster Jenkins')



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

-Viola Davis ('Fences')

-Naomie Harris ('Moonlight')

-Nicole Kidman ('Lion')

-Octavia Spencer ('Figuras ocultas')

-Michelle Williams ('Manchester frente al mar')





-Ryan Gosling ('La La Land')

-Casey Afflec ('Manchester frente al mar')

-Denzel Washington ('Fences')

-Viggo Mortensen ('Capitán Fantastic')

-Andrew Garfield ('Hasta el último hombre')



MEJOR ACTOR DE REPARTO

-Mabershala Ali ('Moonlight')

-Jeff Bridges ('Comanchería')

-Lucas Hedges ('Manchester frente al mar')

-Dev Patel ('Lion')

-Michael Shannon ('Animales nocturnos')



MEJOR DOCUMENTAL

-'Fuego en el mar', de Gianfranco Rosi y Donatella Palermo

-'I am not your negro', de Raoul Peck, Rémi Grellety y Hébert Peck

-'Life, Animated', de Roger Ross Williams y Julie Gold

-'O.J.: Made in America', de Ezra Edelman y Caroline Waterlow



MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

-'Enemigos interiores', de Sélim Azzazi

-La femme et le TGV, de Timo von Gunten y Giacun Caduff

-Silent Nights, de Aske Bang y Kim Magnusso

-'Sing', de Kristof Deák y Anna Udvardy

-'Timecode', de Juanjo Giménez



MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

-'Blind Vaysha', de Theodore Ushev

-'Borrowed Time', de Andrew Coats y Lou Hamou-Lhadj

-'Pear Cider and cigarrettes', de Robert Valley y Cara Speller

-'Pearl', de Patrick Osborne

-'Piper', de Alan Barillaro y Marc Sondheimer





MEJOR GUIÓN ORIGINAL

-Taylor Sheridan, por 'Comanchería'

-Damien Chazelle, por 'La La Land'

-Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou, por 'Langosta'

-Kenneth Lonergan, por 'Manchester frente al mar'

-Mike Mills, por '20th Century Women'



MEJOR GUIÓN ADAPTADO

-'La llegada'

-'Fences'

-'Figuras ocultas'

-'Lion'

-'Moonlight'



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

-'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

-'Vaiana'

-'Mi vida de calabacín'

-'La tortuga roja'

-'Zootrópolis'



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

-'El viajante' (Irán)

-'Toni Erdmann' (Alemania)

-'Land of Mine (Bajo la arena) (Dinamarca)

-'Tanna' (Australia)

-'Un hombre llamado Ove (Suecia)



MEJOR FOTOGRAFÍA

-'La La Land' (Linus Sandgren)

-'La llegada' (Bradford Young)

-'Silencio' (Rodrigo Prieto)

-'Moonlight' (James Laxton)

-'Lion' (Greig Fraser)



MEJOR BANDA SONORA

-'Jackie'

-'La La Land'

-'Lion'

-'Moonlight'

-'Passengers'



MEJOR VESTUARIO

-'Aliados'

-'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'

-Florence Foster Jenkins'

-'Jackie'

-'La La Land'



MEJOR MONTAJE

-'La llegada'

-'Hasta el último hombre'

-'Comanchería'

-'La La Land'

-Moonlight'



MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

-'Un hombre llamado Ove'

-'Star Trek. Mas allá'

-'Escuadrón suicida'



MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

-La llegada'

-'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'

-'¡Ave, César!'

-'La La Land'

-Passengers'



MEJOR MONTAJE DE SONIDO

-'La llegada'

-'Marea negra'

-'Hasta el último hombre'

-'La La Land'

-'Sully'



MEJORES EFECTOS ESPECIALES

-'El libro de la selva'

-'Rogue One. Una historia de Star Wars'

-'Capitán America. Civil War'

-'Kubo y las dos cuerdas mágicas'

-'Doctor Strange'



MEJOR CANCIÓN

-'Audition. (The fools who dream', de 'La La Land'

-'Can't Stop the feeling', de 'Trolls'

-'City of stars', de 'La La Land'

-'The empty chair', de 'Jim: The James Foley Story

-'How far I'll Go', de 'Vaiana'



MEJOR MEZCLA DE SONIDO



-'La llegada' (Bernard Gariépy Strobl y Claude La Haye)

-'Hasta el último hombre' (Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie y Peter Grace

-'La La Land' (Andy Nelson, Ai-Ling Lee y Steve A. Morrow)

-'Rogue One. Una historia de Star Wars' (David Parker, Christopher Scarabosio y Stuart Wilson)

-'13 horas: Los soldados secretos de Bengasi' (Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush y Mac Ruth)