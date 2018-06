Localizados los menores del 'Aquarius' que se fugaron para irse de fiesta a las Hogueras de Alicante

Cerca de una treintena de los menores no acompañados que llegaron el pasado domingo a València en el 'Aquarius' no regresaron a dormir esta pasada noche al centro donde están alojados pero todos han sido ya localizados y Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat valenciana y 'consellera' de Igualdad y Políticas Inclusivas, avanzó que a los que se fugaron para irse "de fiesta" a las Hogueras de Alicante, que no fueron todos, les espera la riña que se llevaría cualquier adolescente de sus padres.

"Les daremos la chapa y les diremos que hay unas normas de convivencia como en todas las casas, que no se pueden ir cuando les dé la gana", explicó Oltra, que insistió en que se llevarán "una buena reprimenda como a cualquier hijo; con cariño, traductores y con la dificultad del proceso".

Los responsables del centro avisaron en la noche del jueves de la ausencia de 28 menores a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que los localizaron "en un pispás" y reingresaron en el centro a los que no volvieron por su propio pie, detalló Oltra. A primera hora de la mañana apenas quedaban tres por encontrar y la vicepresidenta dijo que a mediodía todos estaban ya "a buen recaudo".

La vicepresidenta dijo que los menores hicieron lo que habría hecho "cualquier adolescente" cuando "una ciudad está de fiestas" y que como harían los de su misma edad "cuando han acabado la fiesta y tienen sueño o hambre vuelven a casa".

Oltra recordó que, aunque están bajo la tutela de la Generalitat, "no están internos ni encerrados" y que el centro donde están "es como su casa". "Son adolescentes que vienen con pocas pautas de crianza, porque han pasado lo que no somos capaces de imaginar", dijo Oltra, que apuntó que deben "empezar a entender que están tutelados y no pueden hacer lo que querían o podían como hasta ahora", un proceso educativo que "lleva su tiempo", ha aseverado.

La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a los medios para que omitan detalles de las localizaciones si se vuelven a producir situaciones de este tipo porque pueden ponerse a buscarles "otras personas que no son precisamente tan amables y tiene objetivos siniestros". "Las tramas delictivas también están alerta a las noticias", recordó Oltra, que dijo que ciertas informaciones les ponen "en el ojo de posibles pederastas y tramas que no se están quietas".

Menores que no ya no lo son

Por otro lado, ya han comenzado a llegar los resultados de las pruebas a los que fueron sometidos aquellos jóvenes que llegaron en el Aquarius y que fueron calificados como menores no acompañados. Los forenses ya han determinado que cerca de una veintena tienen más de 18 años, lo que cambia sustancialmente su situación. Al ser considerados como adultos ya no tienen asegurada su permanencia en España y una vez expire el plazo extraordinario de 45 días otorgado por el Gobierno, se evaluará su petición de asilo individualmente.

Mayores que también se van

Tampoco los más de quinientos adultos que llegaron en 'Aquarius' tienen ningún tipo de restricción de movimientos con ese permiso. Por eso son varios los que han renunciado ya al alojamiento y comidas que se les garantiza desde las distintas administraciones.

Entre los que en los últimos días no han regresado a los lugares en los que estaban alojados están argelinos y marroquís, pues el acuerdo de devolución que existe entre España y sus países de origen hace especialmente complicado que se acepte su petición de asilo.