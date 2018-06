María Blasco: "Los pacientes de cáncer tienen cada día más opciones de cura"

La directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), María Blasco, sostiene que los pacientes de cáncer tienen cada día más opciones y tratamientos para curar su enfermedad, aunque insta a ser realistas porque todavía "hay muchos tumores que a día de hoy son difíciles de tratar".

"Hay mucha impaciencia, pero hay que entender que la investigación es algo que lleva mucho tiempo. Si no hay investigación no hay avances y, por tanto, no hay que pararla nunca", ha afirmado hoy a los medios de comunicación en Zaragoza.

Blasco (Alicante, 1965), quien lleva más de veinte años dedicada a la investigación oncológica, ha impartido hoy una conferencia sobre 'El envejecimiento como origen de las enfermedades' en el Patio de la Infanta de Ibercaja de la capital aragonesa, donde ha estado acompañada del jefe de grupo de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria en Aragón, Alberto Jiménez Schuhmacher.

Sobre su trabajo ha explicado que cada año aparecen nuevos tratamientos que ayudan a resolver más tipos de cánceres, de tal forma que los pacientes tienen ahora "más opciones".

La inmunoterapia ha sido la "última revolución", un tratamiento que consiste en activar el propio sistema inmunológico del paciente para ayudar a acabar con la enfermedad.

Sin embargo, a pesar de este avance, "todavía hay muchos tumores que no responden a esta técnica", lo que lleva a que actualmente existan pacientes que sí se benefician de los nuevos tratamientos mientras que otros todavía no pueden hacerlo.

"Por eso, debemos investigar y conocer más sobre el cáncer para tener un día todas las herramientas necesarias para acabar con el tumor de cualquier paciente", ha señalado.

Blasco, quien trabajó en Estados Unidos con Carol Greider, Premio Nobel de Medicina, considera que el nivel de investigación sobre el cáncer en España es "muy bueno". De hecho, ha explicado, el Centro de Investigaciones Oncológicas que ella dirige ocupa el puesto número cinco en la clasificación de centros monográficos sobre el cáncer y el segundo puesto a nivel europeo, solo por detrás del de Holanda.

"Es decir, que hay un nivel de investigación en cáncer muy alto", ha reivindicado.

Por ello, esta científica defiende que el problema no es tanto la calidad de los investigadores como que en los últimos años ha habido "menos financiación" para la ciencia y "más dificultades" para investigar.

Ahora, con la creación del Ministerio de Ciencia del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, reconoce estar "esperanzada" y espera que desde este organismo se facilite la labor a los investigadores.

Sobre el contenido de su ponencia, Blasco ha explicado que el origen de las enfermedades que matan a la población en los países desarrollados está en el proceso de envejecimiento de las células.

El riesgo de padecer cáncer aumenta a partir de los cuarenta o cincuenta años, ha subrayado. Es en este tramo de edad cuando aparecen los tumores más prevalentes, como el de mama, próstata o colón, patologías que "están asociadas al proceso de envejecimiento".

"Si conocemos por qué se produce ese envejecimiento de las células también entenderemos un poco más el origen del cáncer".

En este sentido, ha asegurado que las células normales envejecen y mueren, algo que no ocurre en las células cancerígenas que son "inmortales" porque son capaces de mantener los telómeros, cuya longitud se acorta de manera natural con el paso del tiempo.

"Lo que intentamos es destruir esos telómeros para quitar al cáncer la capacidad para vivir de manera indefinida", ha dicho.

En este campo de investigación ha afirmado que ha habido avances y que el CNIO ha publicado recientemente un trabajo sobre cómo destruir esos telómeros en células de tumores cerebrales.

Por último, ha insistido en que todas las enfermedades son complejas y que la investigación de las patologías que matan actualmente a la población son relativamente "recientes".

"Hasta finales de los años sesenta todavía no entendíamos cuál era siquiera la molécula de la vida, el adn. Y hace relativamente poco que estamos estudiando de una manera profunda muchas enfermedades", ha concluido.