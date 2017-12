Más extraño que un tió

Fue ampliamente comentada en su día la mención que hizo en televisión el actor británico Stephen Fry a esas dos tradiciones navideñas catalanas: el caganer y el tió. Presentaba entonces el programa concurso de la BBC QI (Muy interesante en inglés), y en una emisión surgió el tema. Naturalmente, la revelación –para algunos lo era– de que en los pesebres de este rincón de Europa había hombrecitos acurrucados defecando, y de que en Navidad la gente golpeaba un tronco con ojos exhortándolo a evacuar fue recibido con risotadas por el público. «Es extraño, pero es cierto», decía Fry ante el asombro general.

No es extraño que tanto el caganer como el tió sean mencionados sistemáticamente en cada lista que aparece en internet sobre tradiciones navideñas raras. Bien visto, deberían encabezarlas. ¿Hay algo más extraño que eso? Los recopiladores de rarezas suelen mencionar a los 13 yules de Islandia, una suerte de pandilla de duendes nórdicos que no defecan los regalos ni perpetran nada escatológico; pero tienen nombres islandeses impronunciables y con significados extravagantes. A la mención de los 13 yules, el Consulado de Islandia en Barcelona remite toda la información al respecto.

Los duendes en cuestión responden a nombres como Bjugnakraekir (el ladrón de salchichas), Huroaskellir (el golpeador de puertas) o Gatapefur (el oledor). Más llamativo es el trío de lamedores: Pottasleikir (el lamedor de ollas), Askasleikir (el lamedor de cuencos) y Pvörusleikir (el lamedor de cucharas). Etcétera. Según el mito, los 13 duendes viven en la montaña con sus padres. Cada noche, entre el 12 y el 24 de diciembre, se turnan para llevar regalos a los niños, de modo que los pequeños islandeses tienen un regalo por noche hasta llegar a 13. A los que se portan mal les regalan patatas podridas.

Brujas y demonios

Hay lugares donde los encargados de llevar los regalos son 13 duendes, otros donde es un anciano obeso con uniforme rojo y otros donde lo hace una bruja con una verruga en la nariz vestida como pordiosera. «Vuela en una escoba y a los niños malos les trae carbón», explica Ana María Ciaravola, italiana radicada en Barcelona involucrada en temas culturales. No debe ser agradable ser niño en Italia y recibir carbón de parte de una maga pérfida y fea, pero es menos amable serlo en Austria y vivir la víspera de fiestas con la amenaza de ser secuestrado por el Krampus, némesis del gordo de rojo. Su misión es llevarse a los niños malos y arrojarlos al infierno.

Historia con pollo

Carece del encanto de un defecador navideño, pero es excéntrico poder decir que uno viene de un país donde la Navidad es sinónimo de pollo, y además: pollo de comida rápida. Lo confirman fuentes de la comunidad japonesa de Barcelona: en Japón no celebran en torno a un pavo, el centro de la mesa es una cesta de KFC. «En Japón –explican– se importó la idea del pavo navideño para la noche del 24, pero como no es habitual comer pavo, en los supermercados no hay, así que se transformó en pollo». La cadena estadounidense hace grandes campañas navideñas y los japoneses suelen reservar su pollo con antelación. Los demás forman largas colas en los locales del coronel Sanders. La Navidad estadounidense no se ha exportado solamente en la forma del Papá Noel de marras.

De hecho, se ha exportado a sí misma de otra reseñable manera: en Suecia, en Navidad, padres, madres, hijos y abuelos tienen la costumbre de reunirse junto al televisor cada día 24, siempre a las tres de la tarde, a ver al Pato Donald. A ver, en concreto, el programa especial de Disney El Pato Donald y sus amigos le desean una feliz Navidad, que la televisión pública emite religiosamente el mismo día y a la misma hora desde 1959. No es un programa distinto cada año. Ven el mismo programa, año tras año. No es raro hallar suecos que se saben los diálogos de memoria. Y no es difícil imaginar a Stephen Fry diciendo: «Es extraño, pero es cierto».

Pero quizá no produciría las mismas risotadas que el tió, ese tronco entrañable, ese tronco cagador entrañable; ese pedazo de árbol que según la artesana de tiós del Montseny Anna Rodon representaba en principio algo tan místico como un regalo de fuego. «Lo que regalaban los troncos era el calor, se encendía el tronco y el regalo era el calor. A partir de ahí ha ido evolucionando y ahora caga regalos». No existe nada igual.