Miles de archivos de la Justicia quedan desprotegidos cinco horas por un fallo de seguridad en LexNet

El Ministerio de Justicia hará una auditoría interna para averiguar las causas del "defecto en el control de accesos" a LexNet -el sistema de comunicaciones de la Justicia Digital- detectado este jueves gracias al aviso de un abogado, un fallo que tardó casi cinco horas en subsanarse. Además, el grupo parlamentario socialista preguntará en el Congreso pidiendo explicaciones al Gobierno.

El departamento de Catalá atribuye a un error de programación lo ocurrido, un suceso detectado por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas. La plataforma de intercambio de información (notificaciones, escritos y demandas) entre los órganos judiciales y operadores jurídicos sufrió un fallo por el que cualquier usuario podía acceder a toda la documentación de cualquier causa abierta.

Justicia subraya que los equipos técnicos del Ministerio han trabajado "intensamente en su resolución" y en una nueva configuración que "refuerza aún más la seguridad" del sistema LexNet.

Asimismo, los sistemas de auditoría y control no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de la plataforma de un usuario que no fuera el legítimo. Esto se puede saber porque LexNet cuenta con un complejo sistema de identificaciones que deja constancia de accesos no autorizados.

Por otro lado, el comunicado destaca que la nueva versión implantada atiende a las peticiones que los profesionales han realizado como un acceso multibuzón y la práctica de sustituciones.

En cualquier caso, ha subrayado que el sistema de comunicaciones electrónicas del Ministerio de Justicia cuenta con un sistema de seguridad robusto y contrastado que ha permitido, por ejemplo, que en el último ataque a nivel mundial de los virus conocidos como Wanna Cry y Petya no se haya visto afectado.