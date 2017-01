Muere el representante que renunció a los Beatles por 9 libras

Allan Williams, el primer representante de los Beatles, falleció este viernes a los 86, según informó el club de música de Liverpool que fundó, The Jacaranda, después de haber dejado pasar la oportunidad de hacerse inmensamente rico con la banda.

"Nuestro fundador y el hombre que descubrió a los Beatles ha fallecido. Se te echará de menos", tuiteó el club.

Today our founder and the man who discovered the Beatles passed away at the age of 86



Allan Williams, you will be missed pic.twitter.com/Mh7sq5Er4q