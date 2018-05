La mujer que utiliza su cuerpo en redes sociales, ¿es libre o responde al mercado?

Decía Silvia Federici que el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo, porque monetiza su desnudo: "Quieren conquistarlo porque depende de él". Cuando hablamos de redes sociales como Instagram y Facebook, debemos poner en cuestión el espacio de autonomía respecto al cuerpo. En una sociedad en la que todo se puede comprar o vender, ¿hay un espacio de libertad o la mujer ha perdido su autonomía?

"Hay un contexto claro, una sociedad neoliberal que nos manda el mensaje de que podemos comprar o vender, y un patriarcado que pone el foco de esto en el cuerpo de las mujeres", explica la filósofa y feminista Ana de Miguel. "Así que hablar de libre elección en un mercado es complicado. Es como si una chica dice que tiene libre elección de llevar pendientes, cuando se los ponen nada más nacer y los lleva toda la vida".

Para Ana de Miguel, el engaño está en cómo te venden la libertad para vestirte como quieras o tener el trabajo que quieras. Por eso, cuando Cristina Pedroche dice que nunca se había sentido tan libre como cuando salió semidesnuda a dar las campanadas, Ana de Miguel responde: "Su libertad no viene de salir vestida así, su libertad viene del dinero que está amasando por ello".

En la misma línea se manifiesta la periodista Montserrat Boix. "¿Qué es la libertad aquí? A veces pensamos que la estamos ejerciendo, y en realidad estamos cayendo en lo que nos impone una sociedad en la que pesan los estereotipos. Hay un mercado que me marca hasta el punto de pensar que estoy eligiendo libremente. Así que muchas decisiones están condicionadas por la falta de reflexión, especialmente en las más jóvenes".

En una clara relación entre sexualidad y control patriarcal, se utilizan herramientas muy potentes que ponen en valor a las mujeres en función de los cuerpos. "Si no haces ese proceso, piensas que estás usando tu cuerpo en las redes libremente. Cada cuál puede elegir, pero valdría la pena tomar conciencia de que esa decisión individual nos influye a todas", recomienda Boix.

Feminismo y desnudos

¿Se puede ser feminista y utilizar el cuerpo en las redes? "No digo que una chica no pueda ser feminista y enseñar las tetas. Pero el 'yo soy feminista porque soy libre y enseño lo que quiero' no es ser feminista. El feminismo es otra cosa, es una lucha sobre el terreno, y eso no va a cambiar porque una chica enseñe las tetas", dice la periodista. "Como en el caso de Pedroche. Hablamos del papel que una mujer quiere jugar, de una elección. Y entonces no vamos a valorar si esa mujer es o no feminista por la ropa que lleve, pero otra cosa es cuál es el modelo que decide en su imagen y de qué manera percibo yo eso. Lo que no me parece de recibo es que utilice la palabra feminismo para justificar una acción individual, porque feminismo es abandonar la posición individual e irse a un marco social".

Para Diana López Varela, el feminismo debería enfocar el tema en el autocuidado. "El hecho de subir fotos desnudas o semidesnudas no es más que una carencia bastante importante de autoestima y la necesidad de conseguir aprobación por parte de los demás. Si no, no tendría otro sentido. Cuando las cuelgas es para que las vea tu comunidad, para que te aprueben con likes y comentarios", recalca.

"La libertad es mucho más que subir fotos semidesnuda a Internet. Mientras las mujeres no podamos caminar solas por la calle a las dos de la mañana, da igual lo que podamos hacer en nuestra comunidad imaginaria de internet. Toda esta gente que utiliza los desnudos para reivindicar su libertad creo que está equivocada, no es lo que necesitamos las mujeres como colectivo. A todas nos gusta salir guapas y compartir alguna foto por unos likes, pero veo a las adolescentes y es una barbaridad la cantidad de contenido que suben a diario y que no saben dónde pueden terminar. Creo que hay que enseñar un poco de autocuidado. La red no es un contenedor que se traga las cosas y todo se olvida", añade Diana.

"Todas somos libres de enseñar las tetas"

La preocupación por el autocuidado de las jóvenes es relevante. "Hipotecan su carrera", dice Boix. "Deben hacer una reflexión sobre el uso de su imagen, saber que les van a juzgar así. No podemos caer en ese juego y pretender que nos juzguen por una capacidad profesional. Todas somos libres de enseñar las tetas, pero hay que reflexionar sobre el objetivo que tiene, sobre los valores que transmites y hasta dónde puedes llegar".

La psicóloga Elena Dapra, directora de Mujeres del Mundo, pone el foco en los valores que estas publicaciones pueden transmitir a las adolescentes. "No enseñan el cuerpo porque sean libres, y con sus decisiones no reivindican el feminismo. Porque el feminismo no es salir en bikini, porque yo no voy en bikini por la calle. Y tampoco es llevar escote, porque cuando voy a una reunión con ejecutivos me molesta que me miren el escote. El objetivo de estas mujeres no es hacer algo por la sociedad, sino lograr más fama, más me gusta, más impacto. Pero me estoy metiendo en el mismo círculo, enseñando mi cuerpo proque así lo propone el patriarcado", explica. "Las mujeres que quieran logarar éxito en las redes sociales pueden hacerlo de otra manera. "Quizás tardes más tiempo, pero que tu éxito dependa de que tengas ideas nuevas impresionantes, no de que tengas las tetas grandes, no te depiles o seas guapa".