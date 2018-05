'National Geographic' triunfa en las redes con una brillante portada

Una imagen y muy pocas palabras le han bastado a 'National Geographic' para remover conciencias en el número de junio de su revista. Centenares de usuarios de las redes sociales se han rendido a una portada que lleva por título 'Planet or plastic?' y va ilustrada con la fotografía de lo que puede parecer un iceberg flotando en el mar y no es más que una bolsa de plástico.

"Ocho millones de toneladas de plástico acaban en el océano y eso es solo la punta del iceberg", avisa National Geographic en el subtítulo. La imagen, como ha informado 'Mashable', es obra del artista mexicano Jorge Gamboa, que no ha dejado de recibir elogios en Twitter, Facebook, Instagram y demás.

This is a brilliant @NatGeo cover -- creative, provocative and it warps a familiar image to cleverly illustrate its point. Full marks and kudos to the creative team.#PlanetorPlastic https://t.co/ty1KdGBjK7