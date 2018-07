Un niño de dos años muere en EEUU al dispararse con un arma

Un niño de dos años de edad perdió la vida este sábado, en su domicilio de la localidad de Fresno (California, Estados Unidos), al dispararse accidentalmente con una pistola, informaron medios locales.

Los hechos tuvieron lugar en el dormitorio del pequeño que, aún no se sabe cómo, se hizo con el arma en un momento en el que sus progenitores no se encontraban en casa y estaba bajo el cuidado de unos amigos de la familia, según relató el canal local KSFN.

"En el momento del suceso había dos adultos en casa con el niño, aunque ninguno de los dos eran sus padres", explicó el teniente Rob Beck, del departamento de Policía de Fresno, en declaraciones divulgadas por dicha cadena.

No sobrevivió al trayecto

El pequeño, cuya identidad no ha sido divulgada, fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero no sobrevivió al trayecto.

Las autoridades investigan a quién pertenecía la pistola, puesto que aún no se sabe si era propiedad de la familia o bien fueron los cuidadores los que llevaron el arma a la residencia.

"Si se tienen armas de fuego en casa, existe la obligación de tenerlas bajo llave y fuera del alcance de los niños", apuntó Beck.

Según los últimos datos oficiales facilitados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en 2015 perdieron la vida 25 niños de entre 1 y 4 años de edad por causa de un disparo accidental. En total, 489 personas fallecieron en todo el país por este motivo.