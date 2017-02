Una nube de polvo africano cubre la península

Una espesa nube de polvo africano sobrevolará hoy, mañana y pasado la península, según muestran las previsiones de la según muestran las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología(Aemet) y su centro metereológico especializado Barcelona Dust Forecast Center, ubicado en el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS).

En las imágenes facilitadas por este centro dedicado a la predicción de tormentas de polvo y arena se puede ver una gran mancha de tonos anaranjados que ya cubre el sureste de la península y que, en las próximas horas, se extenderá por toda la mitad este de la península.

Thick dust cloud will sweep over Spain, then moving Eastwards @WMO @EUEnvironment @AEMET_Esp @meteofrance @CNRDTA pic.twitter.com/O4DbdrHDae