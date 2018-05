Once claves del Festival de Eurovision

La 63ª edición del Festival de Eurovisión se celebra este sábado en Lisboa, en el Altice Arena, emitido en directo por TVE a partir de las 21.00 horas. Aquí hay diez cosas / curiosidades que debe saber todo eurofán sobre un espectáculo que atrae a casi 200 millones de espectadores cada año.

Eleni Foureira, la representante de Chipre, durante su actuación en la semifinal del martes. / AP

1. - El concurso musical más antiguo

Presentado por los organizadores como "el programa de entretenimiento televisivo más grande del mundo", Eurovisión también posee el récord Guinness del concurso musical más antiguo emitido en televisión. En el 2016, las dos semifinales y la gran final celebradas en Estocolmo alcanzaron una audiencia total de 204 millones de espectadores y la representante de Ucrania, Jamala, se llevó el triunfo con la mágica melodía de su canción '1944'.

El año pasado, en Kiev, la cifra cayó a 182 millones porque Rusia no transmitió el programa después de la exclusión de su candidata, Yulia Samoilova, que vuelve a ser la representante rusa en el Festival.

2. - Cinco grandes... y Australia

Además del país anfitrión, otras cinco naciones se clasifican automáticamente para la final sobre la base de un criterio financiero. Formado por Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y España, este grupo de los Cinco Grandes reúne a los mayores contribuyentes de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que organiza el Eurovisión. También es por razones comerciales que Australia se convirtió en el 2015 en el 52º país que participó al menos una vez. La competencia ha tenido tanto éxito desde la década de 1980 que los organizadores han decidido abrir sus puertas. Un año después, el candidato australiano Dami Im finalizó segundo.

3. - Entusiasmo gay

Conchita Wurst, representante de Austria en el 2014, será recordada como uno de los momentos más memorables en la historia de Eurovisión, con banderas de arcoiris revoloteando junto a ella. Cada año, bares y discotecas gays organizan noches temáticas y proyecciones del concurso, que se ha convertido en un monumento de la cultura gay en Europa occidental.



4. - Abba y los triunfadores efímeros

Con la notable excepción de la banda sueca Abba, que ganó la edición de 1974 con la canción 'Waterloo', la mayoría de los cantantes que se han dado a conocer en Eurovisión han tenido éxito internacional a corto plazo. Mientras tanto, el grupo pop con 400 millones de discos vendidos acaba de regresar al estudio para grabar dos canciones nuevas, 35 años después de su última obra.

5. - El peso de la geopolítica

Concebido en medio de la Guerra Fría como un intento de fomentar la unidad entre los países participantes, Eurovisión se convirtió rápidamente en una cámara de resonancia de las rivalidades nacionales, ilustrada una vez más el año pasado por la exclusión de Rusia debido a una disputa entre Moscú y Kiev sobre la península de Crimea. Ya en el 2016, la crisis ruso-ucraniana estuvo presente en Eurovisión con la victoria del cantante ucraniano, quien habló de la deportación de tártaros de Crimea por parte de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. La lista de incidentes diplomáticos es larga: el boicot de Austria al concurso organizado en 1969 en la España franquista o la negativa de Armenia a participar en la edición del 2012 en Azerbaiyán. En varias ocasiones, se pidió a los participantes retocar sus canciones para evitar tensiones políticas.

6. - Verlo en el cine por 5 euros

Cinesa, compañía líder en exhibición cinematográfica en España, proyectará en sus 44 salas la gala del Festival de Eurovisión, tras un acuerdo con RTVE. La actuación de Alfred y Amaia en la gran fiesta de la música europea se podrá disfrutar en todos los cines de Cinesa en pantalla grande a un precio de cinco euros, que incluye una bolsa de palomitas grande y un refresco.



7. - Chipre e Israel, favoritos en las apuestas

Chipre e Israel, seguidos de Francia, son los favoritos en las apuestas on line. La representante chipriota, Eleni Foureira, una griega de origen albanés, parte con una ligera ventaja con su canción 'Fuego'. Su triunfo se paga dos a uno. La gran favorita en las semanas previas, la israelí Netta Barzilai, por su parte, se paga 4,5 a uno.



8. - Voto de jurado y del público

El ganador de entre los 26 finalistas saldrá de una mezcla 50-50 del voto combinado entre el jurado de cada país y los votantes del público de los 43 países participantes por vía telefónica. La modelo Nieves Álvarez será la encargada de anunciar la votación española, mientras que los comentaristas de la gala serán Tony Aguilar y Julia Varela.

9. Veto a China por homofobia

Eurovisión ha rescindido su contrato con la televisión Mango TV, que poseía los derechos de emisión para China, después de que la cadena censurase dos actuaciones durante la primera semifinal del concurso, celebrada el martes, informó el festival en un comunicado. Aunque Eurovisión no especificó cuáles fueron las actuaciones censuradas, el periódico chino 'Global Times' informó de que las intervenciones de Irlanda y Albania no pudieron verse en la emisión de la cadena. Según este medio de comunicación, la actuación de Irlanda -'Together', interpretada por Ryan O'Shaughnessy- fue eliminada por tener contenido LGTB, mientras que la de Albania -'Mall'- no pudo verse en las pantallas chinas debido a los tatuajes que exhibe el cantante Eugent Bushpepa. "Una bandera arcoíris entre el público, que representa a la comunidad LGTB, también fue difuminada durante la emisión", apunta el 'Global Times'. "Esto no está en la línea de los valores de universalidad e inclusividad de la Unión Europea de Radiodifusión y de nuestra orgullosa tradición de celebrar la diversidad a través de la música", expuso el festival en una nota.



10. Solo mujeres al frente del 'show'

Por primera vez en la historia del festival, solo mujeres conducirán la gala. Son Daniela Ruah, Catarina Furtado, Filomena Cautela y Sílvia Alberto quienes manejarán los hilos en directo de cara a más de 200 millones de telespectadores. Las tres últimas son periodistas, mientras que Daniela Ruah es actriz y seguramente el rostro más conocido a nivel internacional, puesto que es una de las integrantes del reparto de la serie 'CSI Los Ángeles'. Con esta elección, el festival de Lisboa rompe radicalmente con su antecesor, ya que en Kiev-2017 la presentación estuvo a cargo de tres hombres.

11. - Sobral ve "horrible" la canción de Israel

El cantante portugués Salvador Sobral, vencedor el año pasado, cree que la canción 'Toy', de Israel, es "horrible", a pesar de ser una de las favoritas. Sobral, recuperado de un trasplante de corazón, no acostumbra a dar entrevistas, pero ha hecho una excepción con el diario portugués 'Público'. Preguntado si conoce las canciones candidatas de este año, respondió que apenas ha escuchado las de Portugal e Israel, a la que accedió por una alerta de Youtube y que no ha sido de su agrado. "Youtube me obligó a verla. Cosas de la tecnología. De repente, Youtube pensó que me gustaría la canción de Israel, y entonces abrí aquello y salió de ahí una canción horrible. Pensé: Youtube, muchas gracias, pero no es esto", comentó Sobral. Y agregó: "Afortunadamente, este año no tengo que oír nada".