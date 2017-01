El Papa designa al español Fernando Ocáriz nuevo prelado del Opus Dei

El Papa ha designado este martes al español Fernando Ocáriz Braña prelado del Opus Dei, con lo que ha confirmado la elección realizada por el tercer congreso electivo de la prelatura este mismo lunes. Así ha lo ha comunicado la oficina de prensa el Opus Dei en Roma.

Ocáriz era vicario auxiliar del Opus Dei y ahora se convierte en el tercer sucesor de Josemaría Escrivá de Balaguer al frente de la prelatura, tras el fallecimiento de monseñor Javier Echevarría, el pasado 12 de diciembre.

El nuevo prelado nació en París el 27 de octubre de 1944, hijo de una familia española exiliada en Francia por la guerra civil (1936-1939), y es el más joven de ocho hermanos.

Ocáriz es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1969).

Obtuvo además el doctorado en Teología, en 1971, en la Universidad de Navarra, ese mismo año fue ordenado sacerdote y en el comienzo de su carrera se dedicó especialmente a la pastoral juvenil y universitaria.

Es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe (desde 1986) y de otros dos organismos de la Curia romana como la Congregación para el Clero (2003) y el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (2011).

En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teológica. En la década de los 80 fue uno de los profesores que iniciaron la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, en Roma, donde fue profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Fundamental.

CRISTOLOGÍA

Entre sus publicaciones teológicas se destacan libros sobre cristología como "The mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook"; e "Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participación sobrenatural".

Entre sus obras hay dos estudios de filosofía: "El marxismo: teoría y práctica de una revolución"; y "Voltaire: Tratado sobre la tolerancia". Además es coautor de numerosas monografías y de numerosos artículos teológicos y filosóficos.

Desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en el 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura. Durante los últimos 22 años ha acompañado a monseñor Echevarría en sus visitas pastorales a más de 70 países.

En los años 60, siendo estudiante de Teología, convivió en Roma con san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, y desde joven es aficionado al tenis, deporte que sigue practicando.

En los próximos días, el nuevo prelado propondrá a los congresistas los nombres de sus vicarios, así como el de los demás nuevos miembros de los consejos que le asistirán durante los próximos ocho años.