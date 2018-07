Perfumes perfectos para este verano

El verano es la temporada perfecta para coger unos días libres o de vacaciones y utilizarlos para hacer algún viaje. Los días son más largos que en las demás estaciones porque hay más luz y eso hace querer aprovecharlos al máximo. Por supuesto, da tiempo a hacer muchísimas más cosas como ir a la playa, a la piscina, a un parque, de fiesta, practicar deportes o resunirse con amigos para tomar algo. La luz del sol nos hace sentir mucho más felices y eso se nota en la época estival.

Sin embargo, para aguantar todo ello es necesario encontrar una fragancia de la que no nos cansemos muy rápido y que, además, dure todo el día; que sea fresca y, sobre todo, atractiva. Los aromas que desprenda deben ser envolventes, como este perfume para ella: Narciso Rodríguez for her. Su olor es muy floral y afrutado, además de jovial. Ofrece una personalidad que, a grandes rasgos, sugiere alegría y diversión. Tiene un fondo dulce con matices de vainilla. Además despierta la atracción y la sensualidad, lo que lo hace perfecto para hacer viajar a los sentidos. No tiene una utilidad concreta, es decir, no es necesario utilizarlo solo de día o solo de noche, sino que puede ser utilizado en ambos momentos. Es recomendable para verano, pero también combina en otras estaciones.

Algunos de los perfumes de Versace también son muy apropiados para la temporada estival por el significado que aportan a la mujer, haciéndola sentir libre y viva, así como inquieta, aportándola sofisticiación y haciéndola confiar en sí misma como capaz de hacer todo lo que se la proponga. Tiene tonos cítricos mediterráneos que transmiten mucho frescor. Es como un soplo de aire fresco y aporta sensación de limpieza.

Las fragancias de Calvin Klein son muy personales, puesto que sus características tienen la finalidad de hacer sentir único a quien las lleva. Marca la diferencia, hace evitar las críticas, disfrutar de ser uno mismo y no pensar en lo malo de ser diferente a los demás, es decir, aleja de los estereotipos. Como tradición de esta marca, la seducción es uno de sus objetivos, por supuesto. Tiene olores muy diferentes como lavanda, menta o mandarina, pero que se fusionan muy bien, aportando carácter íntimo y sensualidad. Puede funcionar como un imán y sí es muy útil para acercar a las personas.

Hermès es otra de las marcas conocidas que, en este caso, nos lleva a viajar al río Nilo, en Egipto, haciéndonos apreciar los aromas exóticos que se encontrarían allí. Ofrece sensaciones únicas e irrepetibles. Tiene notas de zanahoria o tomate, pero también leves toques frutales de naranja.

Es cierto que algunas personas puedan pensar que los perfumes no hablen tanto de uno mismo como parece, pero sí lo hacen. Cuando alguien pasa por nuestro lado y olemos su fragancia no dejamos de imaginar o pensar cómo es esa persona y a relacionar ese olor con alguna característica. Los diferentes olores dejan conocer a uno mismo y, además, son perfectos para disfrutar en verano.