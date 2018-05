Los periodistas explican en Twitter por qué adoran su profesión

Siempre se ha dicho que el periodismo es una profesión vocacional. Pero, ¿por qué se convirtieron en periodistas algunos de los profesionales más populares y prestigiosos? El Día Mundial de la Libertad de Prensa, numerosos presentadores, locutores y comunicadores en general se han propuesto explicar por qué adoran su profesión, qué les mantiene enganchados a su oficio, con el hashtag #SoyPeriodistaPorque, trending topic durante toda la mañana.

La periodista de Cuatro Carme Chaparro considera que "hoy más que nunca es necesario destapar las cloacas", mientras la presentadora del informativo La Sexta Noticias, Helena Resano, explica que decidió ser periodista para "entender el mundo en el que vivo y porque quiero contar lo que pasa cuando pasa".

La excorresponsal de TVE en Oriente Medio Yolanda Álvarez, que en los últimos días se ha significado para defender una "RTVE independiente" y contra el bloqueo del Partido Popular, ha tuiteado: "La sociedad tiene derecho a estar informada y conocer la verdad, por incómoda que sea. Es nuestra obligación y es del derecho de todos y todas". En un segundo tuit, que acompaña con una imagen del 2014 en Gaza junto a una ambulancia destrozada por un bombardeo del ejército de Israel explica que "las atrocidades que se cometen contra civiles hay que contarlas, les guste o no".

Carlos Alsina, presentador de las mañanas de Onda Cero, ha sido bastante más escueto y con un "detesto el ruido" se ha referido, presuntamente, a la capacidad de los buenos periodistas para separar el grano de la paja informativamente hablando e incluso para explicar aquello que no interesa que se explique. En esa misma línea, la periodista Elisa Beni ha tuiteado que "desenmascarar al poder es garantía de libertad".

"Me gusta escuchar, que se hace poco. Y después contar lo que merece la pena, que es mucho", ha tuiteado Esther Vaquero, periodista y presentadora de Antena 3.

Pues yo #SoyPeriodistaPorque me gusta escuchar, que se hace poco.

Y después contar lo que merece la pena, que es mucho.

El periodista Rubén Sánchez, portavoz de Facua y autor de los libros Defiéndete y Timocracia, por su parte, tuitea que es periodista porque cuenta "cosas que alquien no quiere que cuente". "Porque no me dejo comprar ni asustar cuando intentan que no las cuente", apostilla.

CONMEMORACIÓN

Hoy, 3 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y como siempre, cuando existen un día internacional, significa que existe un problema sin resolver, un asunto de vital importancia que requiere medidas por parte de los gobiernos y una reflexión a fondo por parte de todos. En este caso concreto, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó este día para "celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo, defender los medios de comunicación de los atentados contra su independencia y rendir homenaje a los periodistas que han perdido las vidas en el cumplimiento de su deber".

La Unesco ha escogido este año como lema para el Día Mundial de la Libertad de Prensa Los frenos y contrapesos al poder: medios de comunicación, justicia y estado de derecho y la conmemoración incluye un tema muy actual como "los vacíos legales en cuanto a la libertad de expresión en internet y los riesgos de regular el discurso en línea".