Portugal gana Eurovisión y España queda en el último puesto

Portugal ha ganado esta noche el Festival de Eurovisión, que se ha celebrado en un International Exhibition Center de Kiev (Ucrania), abarrotado con más de 10.000 espectadores. Salvador Sobral, uno de los grandes favoritos de este año, ha conseguido la primera victoria de su país en el concurso con el tema 'Amar pelos dois', una balada con sabor a años 50 que ha compuesto su hermana Luísa.

El representante español, Manel Navarro, ha terminado en el último lugar de una gala en la que tomaban parte 26 países. El sabadellense, que competía con 'Do it for your lover', ha sumado tan solo 5 puntos del televoto y ninguno de los jurados nacionales.

Igual que el año pasado, la identidad del ganador se ha desvelado con los últimos anuncios de los presentadores, que iban leyendo el total de votos del público que había recibido cada país.

758 PUNTOS DEL GANADOR

Sobral ha cosechado 758 puntos, 143 más que el búlgaro Kristian Kostov, que quedado segundo (615). Los representantes de Moldavia, el grupo SunStroke Project, han sido terceros con 374 puntos.

El portugués ha arrasado tanto en el voto del jurado como en el de los teleespectadores. Ha ganado los dos. Excepto Bulgaria, le han votado todos los jurados, que le han concedido hasta 18 máximas puntuaciones de 41 posibles. El italiano Francesco Gabbani, con 'Occidentali's karma' y favorito hasta ayer en las apuestas, ha terminado sexto.

Interpretada con un estilo sin par, la canción ganadora trata sobre un amor no correspondido; "si tu corazón no quisiera ceder ni sentir pasión, ni querer sufrir; sin hacer planes de lo que vendrá después, mi corazón puede amar por los dos", reza su letra.

HUIR DE LA FAMA

Sobral, que marchó a Mallorca a estudiar Psicología para huir de la fama que le dio su paso por el 'talent show' 'Ídolos' de la televisión portuguesa, se reenganchó a la interpretación profesional estudiando en el Taller de Músics de Barcelona. El cantante ha vuelto a interpretar su tema, ya como ganador del certamen, acompañado de Luísa.

Manel Navarro, por su parte, ha sido noticia no sólo por el último lugar de la gala, sino por un gallo al entonar un grave hacia el final de su canción, el 'Do it for your lover'.

El fallo ha despertado inmediatamente la imaginación de los usuarios, que se han apresurado a compartir en la red una gran cantidad de 'memes' referentes al error.

PUESTA EN ESCENA COLORISTA

Navarro ha llevado la puesta en escena más colorida de la noche. Ataviados con camisas hawaianas, el artista y sus 3 músicos han recreado un encuentro entre colegas surferos; por eso, y durante su interpretación, en la pantalla led del fondo del escenario se han ido sucediendo dibujos de parasoles, cocoteros, planchas de windsurf y de playas para recrear la ambientación.

Navarro no ha temido a la cámara y hasta se ha atrevido a guiñar un ojo a los más de 200 millones de telespectadores del 'show'. La mejor imagen, sin duda, ha sido un plano picado en que los espectadores han visto a Manel y a sus acompañantes surfear sobre unas tablas proyectadas en el suelo.