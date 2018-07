No lleva ni un mes el nuevo Gobierno asumiendo tareas de responsabilidad, y ni siquiera, ha tenido una tregua, como diría la vicepresidenta, no de 100 días, si no de 100 horas».

Es cierto que, al margen de la corrupción, causa principal y/o detonante del cambio, la derecha ha dejado como herencia un país totalmente descosido. Ante este reto, numerosas iniciativas se han puesto en marcha y en la calle se respira y se camina de otra manera.

Se han generado muchas y variadas expectativas que tan solo el paso del tiempo nos va a decir si son posibles llevarlas a cabo. Las dificultades no son menores, pero, no cabe la menor duda, que la formación académica y profesional de los actuales ministerios lleva consigo una gran diferencia con otras épocas.

En muchas ocasiones, el etnocentrismo domina las actuaciones. Se sienten el centro del Universo, y no es baladí el pronunciamiento de la gente cuando, una y otra vez, repiten que una característica dominante de «los que mandan», es permitir que nadie les haga sombra.

Por eso, con el nombramiento de estos altos cargos cabe preguntarse, ¿por qué no se ha hecho antes con más asiduidad?

Una vez definido el organigrama, detectada una primera hoja de ruta, planificadas las primeras actuaciones, nos chocamos, como por otra parte era previsible, con la oposición de aquellos que fueron desalojados del poder. Quizás, intervenga en este sentido un factor de patrimonialización que suele tener la derecha, cuestionando incluso los valores democráticos, al verse en la necesidad de pasar a la oposición.

Quizás lo que suceda es que no son conscientes del enorme agujero que han creado en la credibilidad de las instituciones, y prefieran seguir horadándolas o permitir que la ciudadanía siga alejada de sus servidores públicos.

Pero de momento contamos con nuevos aires y por eso, y tal como cantaba Melendi, tendremos que convenir, ante los llantos del PP, «¿No crees que ya es muy tarde para tener prisa?»