Prisión sin fianza para cuatro de los condenados por la agresión de Alsasua

La Sección Primera de la Sala de lo Penal ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de Julen Goicoechea, Iñaki Abad, Jon Ander Cob y Aratz Urraizola, condenados por la agresión a dos guardias civiles y sus novias en un bar de Alsasua.

La Sala ha considerado que los indicios de criminalidad existentes contra los acusados se han visto consolidados en una sentencia condenatoria, en la que se han impuesto penas de al menos nueve años de prisión, por lo que hace temer, fundadamente, que de ser mantenida la libertad provisional pudieran darse a la fuga. Entiende el Tribunal que el arraigo personal y familiar de los condenados no desvirtua el riesgo de fuga.

La Guardia Civil había detenido por orden de la Audiencia Nacional a cuatro condenados por la agresión a dos agentes y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016.

El arresto se produce por riesgo de fuga, por orden de la sección primera de lo Penal, que emitió la sentencia, y a petición de la Fiscalía.

Se trata de Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urraizola e Iñaki Abad, condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión, y que se encontraban en libertad provisional, en tanto que otros tres estaban en prisión desde hace año y medio. Tres de los cuatro condenados han sido arrestados en sus domicilios y al cuarto se le ha detenido en su trabajo.

De los ocho condenados en el juicio de Alsasua, la única que no está en prisión ni ha sido detenida es Ainara Urkijo, a quien recayó la pena menor, dos años por amenazas y desórdenes públicos, por lo que previsiblemente no tendrá que ingresar en la cárcel.

Del tribunal a la cárcel

Los cuatro serán trasladados a Madrid para celebrar las vistillas de medidas cautelares en las que el tribunal decidirá si, a petición de la Fiscalía y el resto de acusaciones, les envía a prisión antes de que decida el Tribunal Supremo sobre los recursos y la sentencia sea firme.

Ataque no terrorista

La Sala, que impuso así las penas más altas contempladas por estos delitos y aplicó las circunstancias agravantes de abuso de superioridad y odio para establecerlas, no consideró no obstante que los condenados debieran serlo por los delitos de terrorismo que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular, pues tal y como fijaron los magistrados en la Sentencia, "no ha quedado plenamente acreditado la finalidad terrorista de su acción y tampoco su vinculación o pertenencia a ETA".

Los cuatro tienen previsto recurrir la condena, para lo que disponen de un plazo de diez días, de acuerdo a la información facilitada por la defensa.

Será la recientemente creada Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional quien dirima sobre el caso.