¿Quién es el espontáneo que interrumpió a la cantante de Reino Unido?

La gala de Eurovisión 2018 será recordada, más allá de por la victoria de la cantante de Israel Netta, por el espontáneo que saltó al escenario y arrebató el micro a la representante del Reino Unido, SuRie. Pero, ¿quién era el espontáneo y qué dijo exactamente? No, no era Jimmy Jump.

El mensaje lanzado por el espontáneo es difícil de descifrar, pero aunque en las redes sociales se especuló con un "Puigdemont Freedom", lo cierto es que sus palabras fueron diferentes: "For the Nazis of the UK media, we demand freedom" ("Para los nazis de los medios del Reino Unido, pedimos libertad").

Las palabras y el momento elegido por el joven no fueron aleatorias. Y es que, según la prensa británica, el espontáneo es un habitual de los grandes eventos del Reuno Unido.

El joven que saltó al escenario en la gala de Lisboa era Dr ACactivism, un joven rapero (de ahí que sus palabras se acompasaran a la canción) que, este mismo año, interrumpió la gala de los Premios Nacionales de Televisión del Reino Unido, y ya el año pasado, saltó al escenario en la gala final del programa La Voz (The Voice) y en la emisión del programa The Nolan Show (de Stephen Nolan).

Dr ACactivism (o Dr A.C) denuncia con sus saltos lo que considera la "corrupción" de algunos medios de comunicación de masas. Además, ha publicado en Amazon varios libros electrónicos sobre la cuestión.

Ayer en la actuación, de hecho, se encargó de promocionarlo: en la camiseta que llevaba se podía leer el título de su próximo libro, que saldrá en julio: "'The Workings of The U.K STATE MAFIA: U.K Media. By Dr A.C. Buy it on Amazon" (cómpralo en Amazon).