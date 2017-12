Roban de un almacén de Repsol 1.843 bombonas

La Policía Nacional investiga el robo, el viernes pasado, de una sede de Repsol en Madrid de 1.843 bombonas de gas propano y butano. Aunque no descarta ninguna hipótesis, cree que fue obra de delincuentes comunes y que no está relacionado con terrorismo. Lo que sí ha trascendido es que los autores del robo utilizaron hasta cuatro camiones para su traslado, con los que hicieron varios viajes para sacarlas del recinto, conociendo de antemano que a esa hora no había vigilante de seguridad en la sede y cómo transportar la mercancía.

Así lo han relatado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que los implicados «sabían bien lo que hacían!, ya que entraron en la empresa cuando no había vigilante de seguridad, usaron al menos tres camiones con los que hicieron varios viajes para sacar las bombonas, que cargaron con toros mecánicos que sabían manejar.

Luego huyeron en otro camión de la empresa, que se sigue buscando, antes de la llegada del vigilante que entra a trabajar a las diez de la noche, que fue quien dio la voz de alarma. Por tanto una de las hipótesis es que pudieron contar con ayuda de alguien ligado a dicha sede.