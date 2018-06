El robo más freak, cutre y surrealista del mundo

Faltaba de fondo la musiquilla que sonaba en 'La hora de Benny Hill'. La cadena CTV News de Edmonton (Canadá) ha emitido un hilarante vídeo sobre la persecución y detención (o intento de ella) de dos ladronzuelos en el interior de una tienda de comestibles en Spruce Grove que hará las delicias de los programas de humor.

Carreras, caídas, golpes y trastazos de órdago se suceden durante dos minutos y medio que cuentan con un final apoteósico. El motivo de todo: el hombre y la mujer habían sido pillados intentando utilizar una tarjeta de crédito robada en la localidad de Spruce Grove, el lunes pasado.

Pro tip: climbing up into the ceiling rarely works. https://t.co/rjVRVwm16H #yeg