José Ramón Camps Galobart es un señor muy alto y de distinguido porte, al que tuvimos ocasión de saludar una vez y con el cual pegamos la hebra un buen rato. Fue hace algún año y en Cinegética, ese certamen que se celebra cada año en el IFEMA de Madrid.

José Ramón ha escrito unos libros magníficos sobre la caza del sarrio, rebeco o isart, allá en Los Pirineos, y lo que sabe él sobre ese animalito y su caza, tal vez hoy no lo sepa nadie. Nos hemos acordado hoy de José Ramón Camps y de sus cosas cuando hemos cazado en medio del campo blanquecino de la helada.

La rosé, la rosada, la llaman allá arriba, en aquellas alturas oscenses o leridanas, y se conoce que tiene ese tono debido, seguramente, al color de las hierbas que cubre ¿A qué ton si no ese color de la helada? Divagaciones peregrinas, que hoy la de aquí, la del llano que hemos pateado, blanca y tal vez un tanto grisácea; al cabo dura como el cristal. No sabemos cómo Ari no se corta las almohadillas con esos cristales de hielo.

Total, dale de aquí, dale de allá y la escopeta pesando en los brazos. Como apenas quedan charqueros, buenas ganas buscar a la rabona cerca del agua, que ya lo dice el refrán: «En diciembre y en enero, la liebre en el tollero». Ni tollero, ni charquero ni vainas. Algún corsario ha dado buena cuenta de las tres o cuatro rabonas que frecuentaban este pago la temporada pasada; porque lo que es ésta, ni una.

Eso sí, una helada descomunal y un cefirillo fino, como la hoja de un cuchillo, que cortaba el cutis cosa fina. No deja de tener su belleza el campo helado, y más si tiene esos tonos rojizos, como la rosé, la rosada, que cita José Ramón Camps en sus libros sobre la caza del sarrio. Otra caza que no hemos practicado. Y a este paso…