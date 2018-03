Un sabor sorprendente a precio asequible

Parece un superchampiñón, pero no tiene nada que ver ni en sabor ni en precio. El gurumelo es una seta muy codiciada producida en Huelva y Sevilla, pero también en el sur extremeño. Nuestra recomendación de la semana es una delicia micológica que alcanza precios altos pero no astronómicos, pues ronda los 20 euros el kilo, en función del momento de la temporada en que se recolecte. La amanita ponderosa, como se la conoce, no es tan conocida como el níscalo o los boletus, pero no por ello menos exquisita. Crece en encinares y alcornocales acidófilos. A la plancha, en revuelto con huevo, en picadillo, en potaje, en tortilla, en empanada o en croquetas siempre sorprende. Muy importante es no confundirla con una seta muy parecida, pero venenosa y mortal, la amanita verna. Pero solo un experto puede diferenciarlas.

Nuestra propuesta es hacer el gurumelo con arroz. Primero hay que cortarlo en láminas. Después se pocha ajo, pimiento rojo y cebolla. Después se añaden los gurumelos cortados. Se hace un majado de ajo, pimentón y vino. Se agrega junto con el arroz en cantidad proporcional a los comensales. Se añade agua y una vez que hierve se deja pasar un cuarto de hora. El resultado es sorprendente.