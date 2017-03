Un 'simpa' de 2.000 euros

El Hotel El Carmen, en la localidad leonesa de Bembibre, ha sufrido el que podría ser el mayor 'simpa' de la historia, por valor de más de 2.000 euros -descontando la paga y señal para la celebración del banquete de un bautizo-, según ha publicado el portal de noticias Infobierzo.

Al parecer, y según ha denunciado el dueño del establecimiento ante la Guardia Civil de la localidad leonesa el pasado día 27, más de un centenar de personas huyeron de un banquete celebrado la semana anterior y contratado por una familia con acento extranjero -previsiblemente de Europa del Este- cuando se les iba a servir la tarta de la cena. Sobre la 1 de la madrugada y aprovechando que se encontraban solos en el comedor, salieron en estampida huyendp. "Cuando fuimos al comedor a servir la tarta habían desaparecido", ha explicado el propietario.

A pesar de que los empleados del establecimiento salieron al aparcamiento para intentar retenerlos, no lo consiguieron. "Tratamos de pararlos, pero ¿cómo nos ponemos delante de 100 personas?". Es más, el propietario ha denunciado que intentaron atropellarlo cuando los invitados estaban huyendo. "Pude saltar; si no, se me llevan a mí delante", ha declarado.