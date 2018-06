Sociedades científicas denuncian la venta de homeopatía en las farmacias

Sociedades científico-médicas han denunciado este jueves la venta de productos homeopáticos en las farmacias al considerar que contribuye a generar confusión entre los pacientes que acuden a estos establecimientos buscando medicamentos que curen sus dolencias y en las que encuentran también "pseudoterapias".

Así lo han advertido hoy la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) en la inauguración de la jornada 'Pseudociencias y pseudoterapias. Una verdad igualmente incómoda'.

El presidente de COSCE, Nazario Martín, ha subrayado que todo aquello que no esté avalado científicamente "no debe estar en la farmacia", donde sólo se deberían dispensar productos que curen y cuya eficacia esté contrastada científicamente. No es el caso de los productos homeopáticos, que no tienen que demostrar su eficacia curativa, sino simplemente criterios sanitarios de seguridad.

"No se deben mezclar conceptualmente estos dos productos", ha afirmado por su parte el presidente de FACME, Fernando Carballo, quien ha pedido que se diferencie claramente lo que se dispensa en las farmacias -medicamentos- de lo que se vende en las parafarmacias, donde podría situarse la homeopatía. Según Carballo, en España se mezclan medicamentos y parafarmacia, con lo que se contribuye a confundir a la población.

Ha puesto el ejemplo de productos que se venden en las oficinas de farmacia como los enemas de miel, que simplemente lubrican el intestino, pero que no son medicamentos contra el estreñimiento y que, además, pueden ser peligrosos para los diabéticos puesto que el intestino puede absorber parte del azúcar de la miel.

Regulación en un mercado alternativo

Así, el presiente de FACME ha pedido que se regulen estos productos en un mercado alternativo "parasanitario" al margen de las farmacias. Estas sociedades científico sanitarias han advertido, además, de los riesgos y perjuicios de las llamadas pseudociencias y pseudoterapias, tanto para la salud de los ciudadanos como para la sociedad en general.

Han denunciado que estas falsas creencias pretenden visualizar una línea "intencionadamente difusa" entre lo que es y no es ciencia y, para combatirlas, han apostado por transmitir conocimiento y espíritu crítico y no dar categoría de "contrincante científico" a las pseudociencias y pseudoterapias.

Ambas organizaciones coinciden en que los ciudadanos tienen derecho a estar informados y acceder libremente al conocimiento, algo con lo que se han comprometido. Pero además, han subrayado que la sociedad debe estar protegida, "y esa es una función que la Administración debe asumir con el máximo rigor y contundencia posible". "No basta con concienciar, es necesario legislar para combatir tanto las pseudoterapias como los actos o movimientos que las promueven y salvaguardar la salud pública", ha destacado Carballo.

Ministerio de Ciencia y Pedro Duque

Ambas sociedades han calificado de buena noticia la creación de un Ministerio de Ciencia y han confiado en que el ministro Pedro Duque ponga en marcha "lo antes posible" la Agencia Estatal de Investigación, ya que supone "la columna vertebral" de la ciencia en España.

En este sentido, Martín ha defendido que la ciencia es un motor imprescindible de la sociedad que debería estar fuera del ciclo económico y político, por lo que ha reclamado un Pacto de Estado por la Ciencia y ha advertido de que las generaciones de investigadores que se pierden, no vuelven. "Hay que clarificar qué ciencia queremos para nuestro país a sabiendas de que la ciencia es caro, pero más caro sale no apostar por ella", ha aseverado.