Stephen Hawking, astro pop

La popularidad del físico británico Stephen Hawking, que ha muerto este miércoles a los 76 años, trascendió los límites de la ciencia y sus teorías para comprender el universo y se convirtió desde el pasado siglo XX en una de las figuras más importantes de la cultura popular. Sus obras se han abordado en numerosos documentales y su vida se ha llevado magistralmente a la pantalla: en la pequeña, en un especial para la BBC en el 2004 dirigido por Peter Moffat e interpretado por Benedict Cumberbatch; y en la grande, en la deliciosa Una breve historia del tiempo, por la que Eddie Redmayne logró el Oscar en el 2014.

Pero el impulsor de la teoría del Big Band y teórico de los agujeros negros que padecía esclerosis lateral amiotrófica desde hacía más de 50 años, también ha sido protagonista en series de dibujos animados, como Los Simpson o Futurama, y sitcoms como The Big Band Theory. Y no solo eso, también tuvo una incursión en el mundo de la publicidad, con un espot de Jaguar, y hasta inspiró la letra de Keep Talking del disco de Pink Floyd Division Bell.

Estos son algunas de las apariciones pop más estelares de Hawking:

1. 'Los Simpson'



En

1999 fue el actor invitado del episodio Salvaron el cerebro de Lisa, de la décima temporada de la serie animada. El autor de Una breve historia del tiempo aparece cuando un grupo de personajes intentan hacerse con Springfield. "No sé qué me decepciona más: mi fallido intento por formular la teoría del campo unificado... o ustedes". Pero esta solo una de las decenas de veces que apareció el científico en la serie de Matt Groening, de la que Hawking era fan confeso ("Es lo mejor de la televisión norteamericana", dijo).

2. 'Futurama'

También lo era de la serie Futurama, del mismo Groening. Hace tan solo nueve meses que el físico compartió este vídeo en su cuenta de Facebook:

3. 'The Big Bang Theory'



Hawking protagonizó uno de los capítulos más vistos de la comedia estadounidense: The Big Bang Theory. La escena no llegó ni a dos minutos, pero tuvo una audiencia de más de 13 millones de espectadores. Sheldon Cooper conoció por fin a su mentor. Sucedió en la quinta temporada. La breve aparición sucedió en el episodio 21 de la quinta temporada, del 2012. En el capítulo, Hawking, que hace de sí mismo, corrige a Sheldon por un error en la investigación que le presenta (arriba). Además, más de una vez expresó su simpatía por el equipo de la serie en las redes sociales. Esto es lo que dijo de ellos en su Facebook ("Si hay un grupo de personas que tiene buena posiblidad de debatir mi Teoría de todo es ciertamente el de The Big Bang Theory. Les deseo suerte -SH", :

Este miércoles, Kaley Cuoco, la actriz que interpreta a Penny en The Big Band Theory ha sido la primera del reparto en despedirse del físico británico. Y lo ha hecho con este emotivo post de Instagram ["Fue realmente un honor llegar a trabajar con el increíble Stephen Hawking. Nos hizo reír y lo hicimos reír. Su vida y sus trabajos de carrera han sido muchos temas en 'The Big Bang Theory' y todos somos mejores luego de eso. El mundo está agradecido por el conocimiento y el valor que dejas en tu camino" (...) "Gracias por ser una inspiración para todo el mundo].

4. Un 'villano' en un espot de Jaguar



Hawking protagonizó en el 2015 un espot del primer SUV de Jaguar, F-Pace. Precisamente ese modelo desafió las leyes de la gravedad al lograr un récord Guiness para el mayor loop con un vehículo motorizado de esas dimensiones. Así anunció en su página de Facebook su colaboración con el clásico de la automoción: "Todos me conocéis como el Profesor Stephen Hawking, el físico que lidia con grandes conceptos de tiempo y espacio. Pero hay otra parte de mí que probablemente no conozcáis: Stephen Hawking, el actor".

5. 'La teoría del todo'

James Marsh dirigió este drama biográfico en el 2014. La película está basada en las memorias de Jane Hawking Travelling to Infinity: My life with Stephen, en la cual da a conocer la relación con su exmarido, su diagnóstico de ELA y la evolución de la enfermedad. Su protagonista, Eddie Redmayne, ganó el Oscar al mejor actor por su interpretación del científico.

6. Holograma en 'Star Trek'

Fue en un episodio de 1993 de Stark Trek: The Next Generation. Salía jugando al póquer con Einstein y Newton. "El principio de incertidumbre no te ayudará ahora, Stephen", le dice Einstein.

7. Canción de Pink Floyd

La voz electrónica de Hawking apareció en la canción Keeep Talking, del disco The Division Bell. De aquellas sesiones, años después, en el 2014, surgió otra colaboración. El físico volvió a participar en la canción Talkin' Hawkin', del disco The Endless River.