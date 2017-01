Stephen Hawking cumple 75 años

El astrofísico británico Stephen Hawking, quizá el científico vivo más famoso del mundo, cumple este domingo 75 años en la cúspide de la fama, con un loable historial de influyentes teorías, libros superventas, decenas de premios y hasta una película. Desafiando todos los pronósticos, Hawking, nacido el 8 de enero de 1942 en Oxford, ha sobrevivido además a una destructiva enfermedad cuyos afectados suelen tener una expectativa de vida de entre dos y cinco años.

En 1963, a los 21 años, se le diagnosticó con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una dolencia degenerativa que le ha postrado en una silla de ruedas y le obliga a comunicarse mediante una computadora que maneja con los músculos faciales.

Doctor por la Universidad de Cambridge, donde entre 1979 y 2009 ocupó la misma cátedra de matemáticas que fue de Isaac Newton, es conocido por sus rompedoras teorías, en particular la de la Radiación Hawking, relativa a los agujeros negros. Aunque no ha podido demostrarlo empíricamente, el mundo de la ciencia está en su mayoría convencido de que los agujeros negros efectivamente emiten esa radiación, que lentamente causa su evaporación.

Su teoría sobre la formación del universo, y el consiguiente inicio del tiempo, con el Big Bang hace 15.000 millones de años a partir de un evento "singular" que rompió las leyes de la física, le ha valido también multitud de seguidores, pero no así el premio Nobel, que le elude por la falta de pruebas concluyentes. En todo caso, el científico inglés, que rompió récords de ventas con su libro de 1988 'A Brief History of Time', acumula multitud de condecoraciones y galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias (1998).

El filme, que convirtió al científico en una superestrella global y valió a Redmayne un Oscar, un Bafta y un Globo de Oro, se basa en la biografía 'Travelling to Infinity: My Life with Stephen' que publicó su primera esposa en 2007. Pese a los obstáculos que plantea su enfermedad, por la que ha estado a punto de morir varias veces, Hawking nunca ha dejado la investigación y mantiene su labor de divulgación científica.

UN GRAN DIVULGADOR CIENTÍFICO

Además de respetado investigador, Hawking, que es miembro fundador del Centro de Cosmología Teórica de la universidad de Cambridge, participa a menudo en actos de divulgación científica y opina frecuentemente sobre asuntos de actualidad -como el "brexit" o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), al que se opuso en el referéndum británico del pasado 23 de junio-.

Como miembro de la Pontificia Academia de las Ciencias -aunque es ateo-, el pasado noviembre dijo en el Vaticano que preguntarse sobre "qué había antes del Big Bang" carece de sentido, pues "es como cuestionarse qué hay más al sur del Polo Sur". En el pasado ha afirmado que la ciencia convierte a Dios en "innecesario", pues "las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de un creador".

Entre otras proezas, Hawking apareció en 1993 en la serie televisiva de ciencia ficción 'Star Trek', en 2007 hizo un vuelo en gravedad cero con la NASA y el pasado abril demostró su popularidad mundial al captar más de dos millones de seguidores a las pocas horas de activar una cuenta en Weibo, el Twitter chino.

TRENDING TOPIC

El cumpleaños del científico, que nació el mismo día que el recientemente fallecido David Bowie, cinco años antes (el artista hubiera cumplido este domingo 70 años), lo ha convertido en 'trending topic', lo que ha asustado a más de uno.

For a second, I thought that #StephenHawking died, because he was trending. Thank God, it's his birthday. Happy Birthday 🎉🎁 — Lisa Ruf (@lxsaruf) 8 de enero de 2017

Y es que han sido muchos los que han querido felicitar en las redes sociales al físico británico. La banda Pink Floyd le ha dedicado una canción junto a un "felicidades, profesor".