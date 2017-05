Suspendida una profesora de inglés por burlarse de una alumna en Facebook

El comportamiento de una profesora de inglés ha causado granindignación en Argentina, tras burlarse de las respuestas de una alumna y exponerla a escarnio público a través de su cuenta deFacebook. Bajo el título de "No dejan de sorprenderme" (varios signos de admiración y un 'emoji' de disgusto), la maestra de cuarto curso de una escuela de secundaria en Banfield, en la provincia deBuenos Aires, colgó la foto con una de las respuestas de la prueba, que la estudiante contestó en castellano en lugar de en inglés (la imagen fija del vídeo que acompaña este artículo).

Algunos amigos de la maestra, Gabriela Jarsún, reaccionaron al 'post' con más burlas. "Creo que ni en castellano aprueba, jajajaja", decía uno de los mensajes. Al que la maestra también contestó, en la línea del primero: "Así fuera en castellano. Para un cuarto año son un desastre las oraciones", escribió.

Varios amigos de la menor se enteraron de la publicación de la profesora e informaron a la niña, que expresó su preocupación en casa.

'BULLYING' EN LAS REDES

Al mismo tiempo, la foto se viralizó en las redes, generando una gran polémica y rechazo social por este caso de 'bullyng'. Cuando la noticia llegó a los medios de comunicación, la dirección de la escuela decidió suspender temporalmente a la maestra.

La madre de la menor, Angélica, ha hablado en diversos medios de comunicación argentinos, dando su versión de lo ocurrido.

SIN RESPUESTA DE LA PROFESORA

Tras consolar los llantos de su hija, trató de hablar con la profesora: "Le mandé un mensaje pero nunca me contestó. Y cuando le mandé un segundo mensaje, me bloqueó", ha explicado en 'Clarín'.

La madre ha explicado que la niña está avergonzada. "Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla", se ha quejado.

El centro ha informado a la profesora del "relevo transitorio de sus funciones". También se le abrirá una investigación preliminar, tras la cual "se tomarán las decisiones sobre su cargo como docente".