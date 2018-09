'¿Te crees que estás buena?' La ilustración que parodia la reacción de algunos hombres ante el rechazo

Comienza con un interés claro en la mujer, con halagos, verbalizando que después de la fiesta quiere que se vaya con él a casa. Pero ante el rechazo, la mujer pasa a tener demasiado vello. "Qué pensabas que iba a suceder? Voy a tirarle la caña a una tía y si me dice que no, voy a ver si la hundo".

Se trata de una ilustración compartida en Twitter por la usuaria Anabel y que ha despertado la conciencia respecto a la actitud de algunos hombres cuando se sienten rechazados, pasando directamente al ataque sobre el físico de una mujer con la que hasta hace unos segundos quería tener una relación.

"True Story", dice en el inicio, dejando ver que esto realmente le ha pasado. En el vídeo, su amigo quiere tener una relación con ella, a lo que se niega. Acto seguido él ataca a su físico, diciéndole que a ver si se depila, con términos tan despectivos como "pava".

Ella, por un momento, duda y siente que realmente tenía que haber sido así, pero finalmente se empodera y responde con contundencia en un final inesperado.

Cuando le dije que no a un colega.



Me sigue asombrando la reacción de algunos hombres que no aceptan un rechazo y te lo hacen pagar. pic.twitter.com/PM9xWGM3HQ