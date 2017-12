La UCEx pide que en Navidad no se compren juguetes chinos

El director provincial de Badajoz de la Unión de Consumidores de Extremadura (UCEx), Roberto Serrano, pidió ayer que esta Navidad, a la hora de regalar juguetes, se evite comprar los de China porque es mejor regalar menos productos pero que sean seguros.

El presidente de la organización, Javier Rubio, y el director provincial hicieron esta advertencia en una rueda de prensa en Mérida en la que han presentado el número especial de Navidad de la revista ‘Consumidorex’, en el que se abordan cuestiones como los juguetes peligrosos.

Serrano instó a quienes vayan a regalar juguetes a adquirir productos «pedagógicos y divertidos pero, sobre todo, seguros» para que no poner en riesgo la salud de los niños.

Uno de los incumplimientos en los productos de procedencia china son las contradicciones en los etiquetados de las edades recomendadas, lo que puede generar confusión entre los padres, e hizo un llamamiento para que, si es necesario recortar el gasto durante esas fechas, no se haga en perjuicio de la calidad de los juguetes porque «es mejor comprar menos pero que estos sean seguros».

También advirtió de que, a pesar de que en España no se puede vender un producto que no tenga el sello “Conformidad Europea (CE)”, las empresas chinas han creado el sello ‘China Export (CE)’. La diferencia entre los seguros y económicos no llega en la mayoría a seis euros.