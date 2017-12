Unicef denuncia que uno de cada tres internautas es menor de edad

Uno de cada tres usuarios de internet a nivel mundial es un niño, pero aún siguen siendo muy escasas las medidas aprobadas para protegerlos de los riesgos que el mundo digital plantea, como el acoso, y para aumentar su acceso a un contenido seguro, según denuncia el Fondo de la ONU para la Infancia (Unicef).

En su último informe anual, El Estado Mundial de la Infancia 2017: Niños en un mundo digital, la agencia de la ONU analiza por primera vez cómo afecta la tecnología digital a las vidas de los niños, tanto por sus peligros como por las oportunidades que ofrece.

Los jóvenes de 15 a 24 años son el grupo de edad más conectado, hasta el punto de que el 71% de ellos utiliza internet, mientras que la media a nivel mundial cae al 48%, pero los menores de 18 años suponen uno de cada tres usuarios de Internet. Y los niños de 15 años usan tanto internet como lo hace un usuario de 25 años.

Sin embargo, este acceso masivo, que en muchos casos se hace desde móviles de forma cada vez más privada y menos supervisada por los adultos, en lo que llaman «cultura de la habitación», y no ha sido acompañado al mismo ritmo por los gobiernos y el sector privado, lo que ha dejado expuestos a los niños a nuevos riesgos y peligros, al tiempo que millones de los niños más desfavorecidos han quedado atrás. Hay un 29% de jóvenes no conectados, el 60% de ellos en África.

El acceso masivo a Internet ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, principalmente por el uso indebido de su información privada, el acceso a contenidos perjudiciales y el acoso cibernético. La internet oscura y las criptomonedas están facilitando las peores formas de explotación y abuso, entre ellas la trata y la difusión online de pornografía infantil «hecha a la medida del usuario», denunció Unicef.

El informe también pone el acento en los beneficios que puede aportar el acceso a internet a los niños más desfavorecidos, incluidos los que viven en la pobreza o en emergencias humanitarias, para adquirir nuevas aptitudes, aprender o para comunicarse, sobre todo en casos de familias separadas.

Frente a todos estos problemas, Unicef hace un llamamiento a «proporcionar a todos los niños acceso asequible a recursos on line de alta calidad» así como a «proteger a los niños de los daños on line, como el abuso, la explotación, la trata, el acoso cibernético y la exposición a materiales inadecuados». Igualmente, reclama «proteger la privacidad y la identidad de los niños on line», que se imparta «alfabetización digital para mantener a los niños informados, comprometidos y seguros» y aprovechar «el poder del sector privado para promover normas y prácticas éticas que protejan y beneficien a los niños».