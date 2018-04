Una universidad de Ohio ofrece becas para los mejores jugadores de Fortnite

Fortnite es el videojuego revelación del año. Niños, adolescentes, jóvenes, youtubers... engrosan el batallón de de usuarios que se han sumergido ya en el juego desarrollado por Epic Games y People Can Fly que se lanzó el pasado julio, seis años después de ser anunciado. Más de 45 millones de usuarios han vivido ya este juego tipo battle royale en el que participan 100 jugadores al mismo tiempo. Cada uno tiene un personaje (cartoon) que tiene que apañárselas para recoger equipación y armas e ir eliminando a sus contricantes. Como en Los inmortales, al final, solo puede quedar uno.

La competitividad en Fortnite es máxima. Como lo es también la que mantienen muchas universidades norteamericanas por contar con los mejores deportistas: futbolistas, jugadores de baloncesto... Ahora, una universidad de aquel país, la Ashland University (Ohio), ha incluido el videojuego entre el listado de deportes para el ejercicio en el 2018. Por eso, busca integrantes para su equipo competitivo y ofrece becas por un valor de 4.000 dólares (unos 3.300 euros) para hacerse con los mejores.

La institución de Ohio proporcionará 25 ayudas a otros tantos estudiantes interesados en despuntar en este deporte La beca, además de los 4.000 dólares, incluye un año de matrícula, alojamiento y comida (en total, valorado en unos 30.000 dólares; casi 25.000 euros).

Fomenta la creatividad

Josh Buchanan, entrenador jefe de Ashland eSports, destaca que "Fortnite atrae tanto a la audiencia fiel como a la casual, y por eso nos complace ofrecer esta oportunidad para los jugadores que desean mostrar sus habilidades en un espacio más competitivo. Fortnite fomenta a los jugadores creativos, innovadores y mostrar su dominio de sus habilidades".

Actualmente no existe ninguna liga universitaria de Fortnite ni nada por el estilo. Sin embargo, Buchanan cree que en un futuro cercano podría terminar de crearse.

Our esports team will be playing Fortnite next school year, becoming the first school in the country to announce a team competing in the game! 🗣️



Details and application links ⬇️



🖥️ https://t.co/vtfjC6Mj9g pic.twitter.com/rkZObApln3 — Ashland University Eagles (@goashlandeagles) 18 de abril de 2018