Vendaval traicionero

La borrasca Bruno se ha cobrado una vida en Cataluña. Un hombre se precipitó ayer al vacío desde el balcón de su casa en Calafell (Baix Penedès) por un golpe de viento. El vecino de 56 años perdió el equilibrio mientras reparaba una ventana de su domicilio y las maniobras de reanimación de los cuerpos sanitarios fueron estériles. El episodio del vendaval sumó centenares de avisos principalmente en Tarragona y Barcelona. Las advertencias ya apuntaban un miércoles meteorológicamente convulso y, a medida que pasaban las horas, los servicios de emergencia incrementaron las llamadas a la precaución. Que en invierno nieve en el Pirineo es, además de una buena noticia para el sector turístico y los esquiadores, normal. Pero las rachas de viento generalizadas originaron ayer una sensación de peligro y desasosiego en muchas comarcas. Soplaba en lugares poco habituales y con una fuerza inusitada.

Contenedores con las bolsas de basura desparramadas, árboles caídos, carreteras cortadas, tráfico ferroviario interrumpido, desvíos de vuelos, calles llenas de ramas, mobiliario urbano colgando, carteles publicitarios inestables, adornos de Navidad descolgados, motos tumbadas... la lista fue larga y llevó de cabeza a los operarios municipales, policías y otras asistencias.

No obstante, el episodio más dramático se vivió en la calle de Delta de l’Ebre, en una urbanización de Segur de Calafell. Poco antes de las once de la mañana se avisó de que un hombre había caído en el patio interior de su casa desde un tercer piso cuando arreglaba una persiana. Las tres unidades del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y las otras tres de los Mossos d’Esquadra no pudieron hacer nada para salvarle la vida, a pesar de que se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En Mallorca, un hombre de 42 años que hacía windsurf murió ahogado en Alcúdia, en un momento en que las olas superaban los cuatro metros y el viento soplaba a más de 100 km/hora.

Uno de los percances más llamativos, probablemente por las fechas navideñas y por la centralidad de la capital, se dio en Barcelona. Los golpes de aire se llevaron por delante techos de las casetas de la Fira de Reis de la Gran Via. Los comerciantes se vieron obligados a recoger a toda prisa sus pertenencias mientras los bomberos cortaban la circulación de la calle.

LAS EMERGENCIAS NO PARARON / Las grúas de emergencias revisaron la zona por si quedaban elementos inestables en las paradas mientras se cortaba el tráfico rodado y de peatones. El jefe de guardia de los Bomberos de Barcelona, Víctor Carrillo, dijo que un par de sus hombres sufrieron cortes en las manos al retener las placas metálicas.

A pesar de que el mando de los bomberos no quiso especular acerca del estado de las paradas, uno de los afectados, Jesús Vázquez, sí relató que habían avisado días atrás a las autoridades municipales de que el montaje no estaba bien hecho.

Hasta las cuatro, el teléfono 112 de la Generalitat recibió 1.032 llamadas por el viento en toda Cataluña. Los servicios, la mayoría concentrados en Barcelona, Tarragona y Reus, consistieron en asegurar elementos estructurales inestables.

Quien sufrió directamente las consecuencias de las ráfagas de viento fue Víctor Gómez, un chico de 23 años que poco después de las 13.40 horas circulaba por la ronda General Mitre a la altura de Ganduxer, en Barcelona. «En ese instante estaba parado y miraba cómo el viento movía una palmera. De repente, el tronco se ha empezado a doblar y he avanzado con mi coche de manera que he evitado de milagro que me cayera encima», relató.

«No me imagino qué hubiera ocurrido si no la hubiera estado observando», respiró aliviado mientras aventuraba que la proximidad de un autobús había frenado algo el golpe sobre el techo de su Volkswagen Golf.

La borrasca Bruno se despide de la Península. En total, 24 provincias están afectadas por algún aviso de riesgo, incluyendo también fenómenos costeros, según la Aemet. Las temperaturas diurnas ascenderán en la mayor parte de la Península y se esperan pocos cambios en Cataluña, Baleares y Canarias. Las heladas serán de moderadas a fuertes en el Pirineo. En cuanto a la cota de nieve, al principio del día nevará entre los 500 y 800 metros en el Pirineo y entre los 800 y 1.200 metros en el resto del tercio nordeste.