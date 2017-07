Videojuegos solo para ellas

Quisieron crear un espacio solo para mujeres, para sentirse cómodas compartiendo experiencias y hablando de una de sus grandes pasiones: los videojuegos. Pero lograron justo lo contrario. Decenas de usuarios – y unos cuantos trols– se les echaron encima en las redes sociales hasta conseguir que la empresa patrocinadora, King –la misma que desarrolla el famoso juego Candy Crush–, retirase su colaboración. Lejos de echarse atrás, las organizadoras del Gaming Ladies siguieron apostando por este evento no mixto. El jueves se celebrarán en el Auditorio Mediapro de Barcelona cuatro charlas, debates y networking. Todo con perspectiva de género.

«Próximamente: evento exclusivo para alemanes, prohibido el acceso a judíos. Seguid así». «Lamentable muestra de hembrismo». «Si voy travestido, igual me puedo colar», son algunas de las respuestas que recibieron en Twitter junto a una propuestas de boicot impulsada por usuarios de la web Forocoches, en los que se repetía el término «feminazis». Estas reacciones les hicieron considerar aún con más fuerza que debían seguir adelante. «Tras el acoso recibido se hace indiscutible que necesitamos eventos así», expresaba entonces en un comunicado su organizadora, Marina Amores.

La primera experiencia

No es la primera vez que lo hacen. La primera edición fue el pasado marzo, pero con una repercusión mucho más discreta. «No lo difundí públicamente por el miedo que tenía a lo que pasara, que al final pasó. Fuimos ocho chicas. Lo moví por entornos privados y casi nadie se enteró», explica Amores. La experiencia fue tan buena que creyó que valía la pena hacerlo público.

Una de esas ponencias correrá a cargo de la traductora Judit Tur, especialista en la localización de videojuegos, el proceso por el cual este se adapta a una cultura distinta a la del original. Ella trabaja traduciendo –del inglés al castellano y el catalán– y revisando los textos que forman parte de los videojuegos. «En mi charla hablaré de las implicaciones de ser mujer en mi entorno laboral y de cómo, desde la lengua y la traducción, se puede contribuir a visibilizar y normalizar la imagen de la mujer en los videojuegos», explica.

Tur asiste regularmente a eventos mixtos, a los que piensa que acudirían más mujeres si se crease una comunidad femenina sólida. «Creo que los eventos no mixtos, por desgracia, aún son necesarios. No hay más que ver el interés que ha suscitado este entre las chicas», dice.

Algo parecido opina la ponente Inés Alcolea. «No tengo problemas para hablar en general de estas situaciones –de acoso–, pero hay algunas que, si necesitara explicarlas en detalle, no querría hacerlas de manera abierta porque no sé quién juzgará lo que digo, pueden pensar que exagero o, lo que es peor: no lo verá como un acoso, sino como un cumplido o algo normal. Por eso creo que, por desgracia, es necesario que se hagan eventos no mixtos en su justa medida. Podemos compartir experiencias y ayudarnos unas a otras, además de reforzar el vínculo entre mujeres de la industria», opina.

Ella hablará del acoso a las community manager a través de preguntas que formuló a varias compañeras. «Por desgracia, descubrí más situaciones de discriminación de las que esperaba y, lo más triste de todo, es que muchas de ellas no lo identificaban como tal», afirma.

Ninguna de ellas tiene miedo de lo que pueda pasar tras la amenaza de boicot. «Lo único que me da un poco de miedo es que se apunten tantas chicas que no quepan en el local», expresa Judit Tur.