La viuda de un ciclista atropellado lleva su combate al Congreso

La campaña de la viuda del ciclista Óscar Bautista para que el Código Penal vuelva a proteger a las víctimas de accidentes de tráfico ha llegado a su fin con un mensaje optimista. Anna González hizo entrega ayer en el Congreso de los diputados de las 200.000 firmas recogidas en Change.org arropada por representantes de todos los grupos parlamentarios, que se comprometieron a tramitar la reforma. «Ningún político ha podido mirarme a los ojos y decirme que no», proclamó Anna, en un emotivo acto celebrado ante el Congreso de los Dipitados en el que también estaban presentes familiares de otras víctimas de atropellos y figuras del mundo del ciclismo como el excorredor Perico Delgado.

La campaña #porunaleyjusta propone revertir la reforma penal llevada a cabo por el anterior Gobierno del PP que suprimió las faltas del Código Penal, con lo cual los homicidios por imprudencia leve con resultado de muerte ya no conllevan ningún castigo para el autor, quedan impunes, y las víctimas no se pueden beneficiar de ningún derecho de amparo. También pide modificar la omisión del deber de socorro para que sea exigible que el autor de un atropello se quede a atender a una víctima y no se le exima de ello, como en la actualidad ocurre, cuando la víctima ya ha fallecido.

Anna anunció que pasa «el relevo» a los políticos y que su tarea «ha terminado». «Llevo más de un año luchando y ya he puesto encima de la mesa el problema», dijo y recordó que no solo los grupos parlamentarios apoyan la idea. También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, se comprometió a ponerla en marcha.

Catalá anunció, tras reunirse con ella, que buscará una fórmula circunscrita a los accidentes de tráfico, sin llegar a recuperar la figura de las faltas. En cuando al calendario, Anna no cree que sea inminente, pero considera que podrá llevarse a cabo durante la actual legislatura.

Mamen Rubio, madre de una triatleta de 15 años que murió atropellada en Soria en el 2013, dijo ayer que la lucha de Anna «debe tener frutos». Rubio lamentó que el conductor que mató a su hija y que sí paró, aunque su intención era no hacerlo, no ha entrado en prisión y tiene el carnet de conducir vigente. El ciclista Perico Delgado, que participó en le acto, destacó que no se trata solo de proteger a los ciclistas, 60 de los cuales fallecieron el año pasado en el asfalto, sino también a peatones y conductores víctimas de accidentes. Óscar falleció en la subida al puerto del Aubisque arrollado por un camión que invadió el arcén por el que circulaba y se dio a la fuga.