WhatsApp, prohibido para menores de 16 años

La aplicación de mensajería WhatsApp prevé modificar próximamente sus condiciones de servicio, fijando la edad mínima para poder utilizar esta app en los 16 años. El cambio afectará a su comunidad de usuarios de países como España, donde actualmente está establecida en los 13 años.

WhatsApp introducirá en la próximas semanas cambios en sus Términos de Servicio, que afectarán a aspectos como la edad mínima para utilizar su aplicación, que pasará a los 16 años. Según ha avanzado el portal WABetaInfo a través de su perfil de Twitter, la modificación de la normativa podría ser aplicada antes del próximo 25 de mayo.

NEWS:

In order to respect new WhatsApp Terms of Service (available in future, ****maybe**** no later than 25 May), WhatsApp requires you to be at least 16 years old to use their services (13 is minimum age, currently).