50 muertos y 200 heridos en un tiroteo en un festival de música en en Las Vegas

Un tiroteo el festival de música country 'Route 91. Harvest' en Las Vegas se ha saldado con 50 muertos y, al menos, 200 heridos, ha confirmado la policía.

Los investigadores han explicado que han logrado abatir a un sospechoso y, en principio, han descartado la participación de más tiradores. La policía ha matado al tirador en el piso 32 del Mandala Bay Hotel Casino.

"Estamos investigando informes de un tirador activo cerca de Mandalay Bay Hotel Casino. Pedimos a todos que por favor dejen el área", ha señalado la Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews