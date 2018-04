La desaparición de la pistola del jefe de la policía cacereña no pasa a la vía judicial

El subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Carlos Bote, ha dicho hoy, en relación a la desaparición de la pistola del jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, que la investigación no ha pasado a fase judicial al no haber "autor conocido".

"Al no existir un autor conocido, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, este expediente todavía no ha pasado, ni puede pasar, a vía judicial", ha señalado Bote, que ha añadido que se sigue investigando por la Policía Nacional, pero si finalmente no se descubre el autor, "no pasará el expediente a la fase judicial".

Bote ha hecho estas declaraciones en la presentación de los planes de actuación y el balance del pasado año de inspecciones y sanciones en Extremadura por parte de la Agencia de información y Control Alimentarios (AICA).

El robo del arma, la munición y el cargador del jefe de la Policía Local que se produjo a finales de febrero, cuando se sustrajo la caja fuerte de su despacho, que apareció posteriormente.