Al menos 32 muertos al caer un autobús a un río en la India

Al menos 32 pasajeros murieron y otros siete resultaron heridos después de que el autobús en el que viajaban cayese por un puente en el estado de Rajastán, en el noroeste de la India, informó este sábado a Efe una fuente policial.

